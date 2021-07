Il weekend a Le Staffe

In arrivo un caldo e appassionato fine settimana a Le Staffe di via Padovanelle.

la serata evento Jungle Il Richiamo della Giungla : atmosfere tribali accompagnate da ritmi e animazioni sfrenati ,in collaborazione con Stereo Città. Domenica 11 luglio, in occasione della finale di Euro 2021Inghilterra Italia,la presenza di 1 maxischermo e di 7 televisori Hd sarà l’occasione per tifare tutti insieme la Nazionale,con promozioni 2 X 1 per i più assetati.

Aperti dal mercoledì alla domenica, dalle 18 alle 02 di notte.

Aperti dalle 18 alle 02 di notte, dal mercoledì alla domenica, per aperitivo cena e dopocena, con cocktail bar e multirestaurant (pizzeria, griglieria, hamburgeria) sempre in funzione .

Park e ingresso gratuiti come di consueto.

https://www.facebook.com/lestaffe/

