Weekend tra le ville di Noventa Padovana

Nella meravigliosa cornice delle nostre Ville trova ospitalità la creatività, il gusto e l’eleganza dei commercianti di Noventa. Dall'11 al 13 setembre un intero fine settimana dedicato alla scoperta di tre ville del nostro territorio e del loro patrimonio artistico e culturale. Un’occasione imperdibile per far conoscere alla cittadinanza le eccellenze commerciali locali in un contesto che fa della bellezza il suo tratto distintivo.Verranno organizzate visite guidate all’interno delle ville.

La conoscenza del patrimonio turistico e culturale a portata della comunità Noventana nell’ottica di una sinergia tra passato, presente e futuro. Un nuovo modo di conoscere le eccellenze di ieri e di oggi in uno scenario prestigioso.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.noventa.pd.it