Future Vintage, chiusura del Village, visite guidate, musica e cinema: il weekend a Padova

Tema dell'edizione 2020: #AllYouCanItaly. Nulla è più Future Vintage della ripartenza. Come l’Italia che riparte dall’Italia, come nelle estati degli anni ‘60 si riscoprono bellezze e contraddizioni del Belpaese. Un weekend di eventi in due location differenti l’11-12-13 settembre: al centro San Gaetano, con gli ospiti e il marketplace nell’agorà e nei ballatoi del primo piano; ai Giardini dell’Arena romana con l’immancabile Chic nic in questa edizione da un’inedita edizione “garden”. Per le prenotazioni e i dettagli clicca qui.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre si chiude ufficialmente la XIII edizione del Pride Village, il più grande Festival LGBT+ d’ Italia. Sabato sera gran finale di stagione con Selvaggia Lucarelli. Dalle 19 drink, intrattenimento, ristoranti, dinner show, live, teatro, presentazioni e musica fino alle 3.30 del mattino. Qui i dettagli.

Dall’11 al 13 settembre un intero fine settimana dedicato alla scoperta di tre ville del territorio di Noventa Padovana e del loro patrimonio artistico e culturale. Un’occasione imperdibile per far conoscere alla cittadinanza le eccellenze commerciali locali in un contesto che fa della bellezza il suo tratto distintivo. Immancabili le visite guidate con drink e musica. Prenotazione obbligatoria. Qui i dettagli.

Il Musme aprirà al pubblico nelle giornate di sabato e domenica durante tutto settembre. Taglio del nastro sabato 12 alle ore 9.30. Il museo resterà aperto con laboratori e attività fino alle 19. Qui i dettagli.

Un dolce ed esclusivo risveglio col suono dell’arpa ai Giardini dell’Arena. È questo l’appuntamento di domenica 13 settembre, alle ore 11.30, con il “Morning Auditorium”, la rassegna di matinée musicali. Nello spazio verde dietro alla Cappella degli Scrovegni, non mancherà l’intervento dell’ensemble WhatsHarp diretta dalla docente Tiziana Tornari, che ne è anche la fondatrice. Qui i dettagli.