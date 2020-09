Picnic in cantina, concerti all'aperto, turismo e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Tutti gli eventi di SABATO 19 SETTEMBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 20 SETTEMBRE

L'appuntamento con "Picnic in cantina" è domenica 20 settembre dalle 10 alle 15 da Reassi a Rovolon. Cosa vi aspetta? Un'escursione guidata lungo il sentiero di San Pietro e un picnic tra i vigneti con degustazione di tre vini autoctoni della cantina. Evento su prenotazione, 35 euro a persona. Tutti i dettagli qui.

Rise Festival 2020, il festival che chiude l'estate patavina, torna in una nuova edizione nel verde del Parco degli Alpini. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre non mancheranno i concerti dal vivo, possibilità di fare aperitivo e mangiare qualcosa immersi nel verde. Tutti i dettagli della manifestazione qui.

Dalle ore 10 di domenica 20 settembre il Borgo di Vigonza sarà animato da giocolieri, acrobati, burattinai, trampolieri, sputafuoco in una girandola strabiliante di esibizioni. Non mancheranno i laboratori e i divertimenti per i più piccoli, l'area ristoro per tutti e le esibizioni delle associazioni di ginnastica artistica, il tutto a cura dell'associazione Mitica. Qui i dettagli.

Un dolce ed esclusivo risveglio con la musica ai Giardini dell’Arena. È questo l’appuntamento di domenica 20 settembre, alle ore 11.30, con il “Morning Auditorium”, la rassegna di matinée musicali. Nello spazio verde dietro alla Cappella degli Scrovegni, non mancheranno gli Anacrusa Ensemble un quintetto d’archi d'eccezione. Il concerto è ad ingresso gratuito (offerta libera). Qui i dettagli.

Torna a a Mejaniga di Cadoneghe in via Gramsci la festa patronale dal 18 al 27 settembre. Attenzione: solo su prenotazione sia per la consumazione sul posto, sia per asporto. Per conoscere tutti i dettagli, menu e come prenotare clicca qui.