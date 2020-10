Fiera delle parole, visite guidate e mercatini in piazza: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Torna a Padova "La Fiera delle Parole Live 2020". L’appuntamento quest’anno è al Padiglione 11 della fiera. Un ricco programma fatto di incontri e approfondimenti. Gli eventi, fino a lunedì 5 ottobre, sono gratuiti su prenotazione e saranno anche trasmessi in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook de La Fiera Delle Parole. Qui i dettagli.

In piazza dei Frutti e in piazza delle Erbe torna, domenica 4 ottobre, “El biologico in piassa”. Appuntamento dalle ore 8 alle 20. La manifestazione che ha lo scopo di far conoscere i prodotti di agricoltura biologica e di artigianato naturale del mercato equo-solidale. Qui i dettagli e il programma.

La Città di Montagnana e Associazione Montagnana 365 organizzano la prima edizione di "Vino nel castello" il 2, 3, e 4 ottobre. La manifestazione si svolgerà presso l'Arena Martinelli Pertile, Piazza Trieste, Corte D’armi di Castello di San Zeno, Via Marconi. Ingresso libero, ma contingentato nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste. Le consumazioni si effettuano con l’acquisto di coupon. Qui i dettagli.

Viaggiare Curiosi vi propone, sabato 3 ottobre alle 15, un’escursione a piedi con degustazione dei vini della Cantina Quota 101. Una camminata panoramica tra natura e storia nell’area del monte Lonzina, tra la vegetazione simil-mediterranea, coltivi e prati nei dintorni dell’Abbazia di Praglia. Al rientro è prevista un’appagante degustazione di vini presso la Cantina Quota 101. Evento su prenotazione, 18 euro adulto. Qui i dettagli.

Da venerdì 2 ottobre, in occasione del Biologico in Piassa, i volontari di Legambiente Salvalarte apriranno la Torre dell'Orologio fino a domenica 5ottobre. Sabato mattina sarà aperta anche la Reggia Carrarese. La prenotazione è obbligatoria. Qui tutte le informazioni utili.

Ultimo fine settimana per la festa della zucca a Tribano. La Pro Loco ha pensato e ideato un menu davvero sfizioso con il prodotto tipico della stagione autunnale. Per garantire la sicurezza è necessaria la prenotazione. Qui i dettagli.