Ciclismo a Cittadella, aperitivi sui Colli, musica e sagre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 21 AGOSTO

Tutti gli eventi di SABATO 22 AGOSTO

Tutti gli eventi di DOMENICA 23 AGOSTO

Dal 21 al 23 agosto il campionato italiano di ciclismo professionisti fa tappa nelle città di Bassano, Marostica e Cittadella in un’escalation di gare, appuntamenti, incontri e divertimento che renderanno speciale questa edizione. A Cittadella un ricco programma dal crono del 21 agosto fino alla premiazione del nuovo campione italiano il 23 agosto. Per conoscere le mappe dei due percorsi clicca qui. Nell’ambito della manifestazione, spazio anche ai più piccoli. Tutti i dettagli qui.

Appuntamento domenica 23 agosto, dalle 19 alle 23, alla cantina Vignale di Cecilia a Baone con gli ottimi vini dei Colli, piatti tipici e buona musica jazz con Rosa Emilia Dias e il suo trio. Contributo minimo 30 euro. Necessaria la prenotazione. L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto alla ricerca scientifica contro i tumori cerebrali finanziata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, attiva dal 2012. Qui i dettagli.

Venerdì 21 agosto a partire dalle ore 18.30 nel parco del castello del Catajo sarà presente il food truck Languorino, con i suoi sfiziosi prodotti locali di alta qualità e il pregiato olio extra vergine di oliva di Arquà Petrarca del Frantoio Evo del Borgo da degustare. L’intera serata sarà accompagnata dal sound di Nova Decò, con le avvolgenti sonorità bossa nova e jazz swing. Quota di partecipazione 16 euro a persona con visita serale agli affascinanti saloni affrescati del Piano Nobile. Evento su prenotazione. Qui i dettagli.

Non si ferma l’Antica Fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme, nel rispetto delle norme anti-covid in vigore e confidando nel buonsenso delle persone per il rispetto della salute di tutti. Fino a domenica 23 agosto saranno presenti due stand gastronomici: uno in campo sportivo e uno dietro la Chiesa. Non mancheranno le serate in musica. Qui tutti i dettagli.

Sabato 22 agosto ore 21.15, in programma per la rassegna estiva al castello Carrarese “Astronomy Domine”, con i Wit Matrix, la tribute band italiana dei Pink Floyd. L’evento è in collaborazione con Inaf – Osservatorio Astronomico di Padova. L’astronomia infatti si intreccia con le canzoni psichedeliche dei Pink Floyd. Biglietti 15 euro + ddp. Qui i dettagli.