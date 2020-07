Mostre, feste, aperitivi, jazz, concerti e sagre: gli eventi del fine settimana a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 24 LUGLIO

Tutti gli eventi di SABATO 25 LUGLIO

Tutti gli eventi di DOMENICA 26 LUGLIO

Ultimo fine settimana per poter visitare la mostra “L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi” al San Gaetano. Sabato 25 luglio, al centro culturale sarà presente alle 11 anche Marco Zatterin autore del volume “Il Gigante del Nilo. Storia e avventure del grande Belzoni”. Infine, domenica 26 luglio sarà appunto l’ultimo giorno di apertura dell’esposizione con il consueto orario 10-20. Info e dettagli qui.

Guido Catalano, poeta, scrittore, performer, vera rockstar del verso d’amore declamato sarà sul palco dell’Anfiteatro del Venda domenica 26 luglio, ore 21, per leggere e raccontarvi la sua poesia “E adesso basta poesie d’amore, e diamoci dentro”. Un evento imperdibile, biglietti posto unico 15 euro. Tutti i dettagli qui.

Il MUBA, il museo dei Barcari di Battaglia Terme, organizza sabato 25 luglio alle ore 17.30, “L’acqua di Battaglia: dalle Terme al Museo dei Barcari”, visita guidata al museo Diffuso di Battaglia Terme con aperitivo finale presso la caratteristica osteria/enoteca “Bevemo L’Ultima”. Ritrovo all’ingresso del parco “Pietro d’Abano” (ex Inps). Costo per adulti 20 euro. Info e prenotazioni qui.

La notte bianca 2020 di Padovaland era inizialmente prevista per venerdì 24 luglio, la nuova data è domenica 26 luglio, sempre dalle 20 a l’una di notte. Biglietti online fino a domenica ore 10, poi si potranno acquistare direttamente in loco; quelli già acquistati online rimangono validi per la nuova data. Qui i dettagli.

Prodotti tipici, atmosfera e musiche altoatesine da mercoledì a domenica, dalle ore 19 alle 24, in programma Cittadella tirolese tra Porta Padova e Porta Vicenza. Tutti i dettagli qui.