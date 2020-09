Formaggi a Villa Contarini, giardini aperti, visite, spettacoli e sagre: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Tutti gli eventi di SABATO 26 SETTEMBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 27 SETTEMBRE

Arte casearia, qualità della materia prima, formaggi conosciuti in tutto il mondo e piccolissime produzioni locali, questi gli ingredienti della nuova edizione di Caseus Veneti che si terrà nel parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, sabato 26 e domenica 27 settembre dalle 10 alle 19. Sicurezza in primo piano, con un percorso a senso unico, dove non mancheranno il mercato dei formaggi, la mostra dei prodotti tipici e poi le degustazioni guidate di formaggi Dop, pizze, cooking show e molto altro. Ingresso gratuito. Tutti i dettagli qui.

Tornano per il terzo anno consecutivo le visite ai giardini privati del centro storico di Padova. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire le bellezze, normalmente nascoste, della nostra città. Appuntamento sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto acquistabile in prevendita. Intero: euro 7. Info, mappa e programma qui.

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura, seguendo il tema “Imparare per la vita”. Tutto il calendario degli eventi qui.

L’Orto botanico dell’Università di Padova prosegue i festeggiamenti per i 475 anni dalla sua fondazione e dà il benvenuto all’autunno con un fine settimana di attività comprese nel biglietto di ingresso. Sabato 26 e domenica 27 settembre non mancheranno musica, teatro, danza e scienza. Un ricco programma su prenotazione. Qui i dettagli.

In collaborazione con Vignale di Cecilia, torna sabato 26 settembre, dalle 19 alle 23, un appuntamento speciale contro i tumori cerebrali alla cantina di Baone. Sarà possibile degustare ottimi vini dei colli Euganei e godere di buona musica jazz con Rosa Emilia Dias e il suo trio. Ingresso solo su prenotazione con un contributo minimo di 30 euro. L’intero ricavato dell’evento verrà destinato alla ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus. Qui i dettagli.