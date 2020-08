Notte di San Lorenzo sui Colli, lirica al castello Carrarese, visite e sagre: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Domenica 9 agosto, alle 21.15, il castello Carrarese farà da straordinaria cornice ad un “Gala lirico sinfonico” che vedrà in scena quattro punte di diamante del bel canto internazionale: Maria Jose’ Siri (soprano), Teresa Iervolino (mezzo soprano), Azer Zada (tenore) e Simone Piazzola baritono, accompagnate dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal Maestro Nicola Simoni. In programma le arie più conosciute e amate di Verdi, Puccini, Donizzetti, Bellini, Giordano e Leoncavallo. Biglietti intero euro 20, ridotto (over 65 e under 25) euro 15. Qui i dettagli.

Sabato 8 agosto, dalle ore 20, si festeggia il San Lorenzo alla cantina “La Roccola” di Cinto Euganeo. Una serata speciale di degustazioni all’aperto dove il relax, il cibo e il buon vino saranno protagonisti per farvi vivere al meglio l’estate euganea. Kit degustazione vino: sacca + calice + 12 stelle euganee a 15 euro. Evento su prenotazione al chiamando 042994298. Tutti i dettagli qui.

Domenica 9 agosto ore 21 all’anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, in programma “Recital” una raccolta di brani comici tratti dagli ultimi spettacoli di e con Natalino Balasso. Possibilità di essere inseriti nella lista d’attesa, qui tutti i dettagli.

Altro appuntamento in programma per le “Notti di San Lorenzo sui colli Euganei” sabato 8 agosto dalle ore 19 alle ore 23. Tre degustazioni di vini Doc e Docg con cicchetti preparati dall’Osteria Volante nella terrazza della cantina “Il Pianzio”. Biglietto d’ingresso (comprensivo delle degustazioni e dei cicchetti) 15 euro. Evento su prenotazione. Qui i dettagli.

Il MUBA di Battaglia Terme organizza domenica 9, dalle ore 9 alle ore 12, l’evento “In barca al Museo”. Un modo per trascorrere del tempo insieme a piccoli gruppi (massimo 30 persone) visitando il museo della navigazione fluviale e il museo diffuso di Battaglia Terme in barca con aperitivo finale nella tipica locanda El Barcaro. Il ritrovo è al parcheggio Canale Fiorito. Evento a pagamento, la prenotazione deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno precedente l’escursione tramite e-mail a info@museonavigazione.eu o telefono allo 049 525170. Qui i dettagli.