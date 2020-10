Passeggiate, mercatini, aperitivi, concerti e mostre: gli eventi del weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 9 OTTOBRE

Tutti gli eventi di SABATO 10 OTTOBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 11 OTTOBRE

Al via sabato 10 ottobre l’importante mostra al Centro culturale San Gaetano “Van Gogh. I colori della vita”. Ben 78 le opere dell’artista olandese, tra dipinti e disegni che rappresentano un’intensa esposizione mai organizzata in Italia. In questo primo weekend le visite dovrebbero essere al completo e per aver accesso alla mostra è consigliata la prenotazione. Qui i dettagli.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la mostra mercato di giardinaggio nell’area denominata comunemente “Ghetto“. Domenica 11 ottobre, dalle 9.30 alle 18, in occasione della manifestazione, sono messi a disposizione dei biglietti d’ingresso gratuiti per visitare Palazzo della Ragione, Museo Eremitani, Palazzo Zuckermann e Museo Bottacin, Caffè Pedrocchi e Museo del Risorgimento e casa del Petrarca. Tutti i dettagli dell’iniziativa qui.

Domenica 11 ottobre, dalle 10 fino a sera in Largo Claude Debussy, all’Arcella, “Regeneration places”, ovvero una giornata di animazione, negozi aperti, iniziative per i bimbi e concertino finale. Per scoprire il programma e da dove deriva il titolo dell’iniziativa clicca qui.

Guide Padova Veneto in collaborazione con la compagnia teatrale di Bosco di Rubano presenta “L’assassinio di Lucrezia degli Obizzi: il Giallo del Seicento”. L’appuntamento con la visita guidata è per sabato 10 ottobre alle ore 18 presso Piazzetta S. Nicolò. Costo 15 euro. Info e prenotazioni qui.

Sabato 10 ottobre, ore 15, “Viaggiare Curiosi” propone un’escursione sulle pendici del monte Rua. Al termine della camminata è prevista un’appagante degustazione di vini all’aperto con la presentazione della Cantina Il Pianzo (partenza e arrivo della passeggiata). Evento su prenotazione, 18 euro adulto. In caso di condizioni meteo avverse, c’è la possibilità di cancellare l’appuntamento. Qui i dettagli