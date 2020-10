Giornate Fai d'autunno, passeggiate, visite, degustazioni e cioccolata in piazza: il weekend a Padova

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.

Tutti gli eventi di VENERDÌ 16 OTTOBRE

Tutti gli eventi di SABATO 17 OTTOBRE

Tutti gli eventi di DOMENICA 18 OTTOBRE

Primo weekend per le Giornate Fai d’autunno a Padova. Sabato 17 e domenica 18 ottobre si potranno visitare luoghi normalmente inaccessibili. Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di partecipazione vi basterà cliccare qui.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre al via la XIII stagione del tour di ART & CIOCC®, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale. Appuntamento ad Abano Terme, via Pietro D’Abano. Qui i dettagli.

Domenica 18 ottobre, in largo Debussy, all’Arcella, “Regeneration places”, ovvero una giornata di animazione, negozi aperti, iniziative per i bimbi e concertino finale. Appuntamento dalle 10. Qui il programma.

Le Giornate FAI d’Autunno sono un’occasione unica per scoprire villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Dopo aver visitato la Villa, sabato 17 e domenica 18 ottobre, a cavallo della bici si può partire per un tour in cantina dove scoprire l’unicità dei vini e prodotti dei colli Euganei. Tutti prezzi e i dettagli dell’esperienza qui.

Tornano, anche nel weekend, le visite al guidate al Roseto Santa Giustina tenute dall’associazione “Il giardino segreto” e sono gratuite; i posti sono limitati a 15 partecipanti. È obbligatorio l’uso della mascherina e all’ingresso è disponibile il disinfettante per le mani. Appuntamento da martedì a venerdì ore 16; sabato e domenica ore 10 e ore 16. Qui i dettagli e le modalità di prenotazione.

Visite guidate agli interni, visite libere nel Parco e degustazione vini: dalla metà di ottobre in poi, il Parco Miari de Cumani è soggetto al fenomeno del foliage che diventa particolarmente suggestivo grazie al diversificato accostamento botanico, tipico del parco romantico. Appuntamento domenica 18 ottobre, dalle 14, a Sant’Elena . Prenotazione obbligatoria. Qui i dettagli.

Le matinée musicali di “Morning Auditorium” continuano a scaldare l’autunno cittadino. Domenica 18 ottobre l’appuntamento è alle ore 11.30 ai Giardini dell’Arena con un recital sotto il coordinamento artistico del maestro Federica Bragaglia, docente di Canto lirico presso l’Istituto padovano nonché affermata interprete in ambito operistico. Qui i dettagli.

Due giorni, sabato 17 e domenica 18 ottobre, di festa per dare il via alla ripartenza delle attività parrocchiali. Torna la sagra alla Guizza con menu fisso e su prenotazione (sia in loco, sia per asporto). La cena, su prenotazione appunto, si svolge in due turni: il primo alle ore 19.30, il secondo alle ore 21. Qui i dettagli.

In programma domenica 18 ottobre una passeggiata per assistere alla raccolta negli oliveti, scoprire cosa c’è dietro ad una bottiglia di extra vergine, conoscere la storia, le curiosità di questa pianta. Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 con le auto davanti alla chiesa di Monticelli (Sp16 Monselice) per raggiungere il luogo di partenza dell’escursione, dove si potrà parcheggiare. Prenotazione e dettagli qui.

Domenica mattina, il 18 ottobre, nell’anello sui monti di villa Draghi si può assaporare il clima speciale dell’autunno. Il ritrovo è previsto alle 10 al parcheggio di villa Draghi, massimo 15 persone e il costo è di 8 euro. Qui i dettagli.

Buon fine settimana a tutti cari lettori di PadovaOggi e ricordate che se volete segnalare qualche evento o iniziativa, vi basterà scriverci seguendo le indicazioni che trovate qui.