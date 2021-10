"Welcome to Arcella: cross the bridge”, il cavalcavia Borgomagno diventa il centro di eventi e attività

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Bilancio Partecipato 2021 del Comune di Padova grazie alla Consulta 2Nord con la collaborazione dell'Assessorato alle Attività Produttive e al Commercio, Assessorato Servizi Sociali, Assessorato al Decentramento. Sabato prossimo il marciapiede del cavalcavia di via Aspetti si trasformerà in un inaspettato quanto inusuale spot di festa e intrattenimento in pieno giorno, con la collaborazione e l’inclusione delle attività commerciali dell’area.

Un ciclo di eventi ed attività

“??????? ?? ???????” è un ciclo di eventi ed attività, fortemente voluto e richiesto dalla cittadinanza attraverso la consulta di quartiere. Le attività, coordinate dall’Associazione Le Mille e Una Arcella con la collaborazione della Cooperativa Il Sestante Onlus, prevedono il coinvolgimento diretto di abitanti ed esercizi commerciali in un reale momento di incontro e integrazione, al fine di rivitalizzare uno spazio escluso dai percorsi abituali e far conoscere la realtà multiculturale compressa in quel breve tratto di marciapiede, in pendenza tra la sommità del cavalcavia e la fermata Borgomagno del tram. Sottolinea il presidente di Le Mille e Una Arcella, Mauro Rolle: «Il cavalcavia riporta un paesaggio che si riflette nell'ordine sociale. L’idea è proprio quella di snaturare, di disordinare l’idea di un luogo inavvicinabile o da attraversare frettolosamente. Sarebbe come ripopolare un pezzo di prato affaticato dal tempo e dall'incuria in una Mortella di matrice Arcellana. Questo è quanto si è voluto fare con i nostri linguaggi urbani».

Il primo evento

Il primo appuntamento si terrà sabato 23 ottobre “Welcome to Arcella: cross the bridge”, tra le 11.30 e le 14.30, e vedrà subito protagonisti i commercianti delle 15 attività aderenti delle loro comunità di riferimento, con proposte gastronomiche di diverse provenienze (Pakistan, Cina, Nigeria, Bangladesh, etc) e una “guida ai sapori del Brogomagno” in collaborazione con l’Ass. Rigeneri.

Il clima festoso sarà sostenuto dall’accompagnamento musicale live di Martino Cargnel e da un ricco programma di intrattenimento per grandi e piccoli: dall’ animazione di strada, a cura di Ass.Meraki e Ass.Kervan con bolle giganti, giocoleria e artisti, all’animazione per i più piccoli con Teatro Manomagia e uno spettacolo teatrale “Il Mondo a Colori” a cura di MetaArte realizzato in collaborazione con il “ReAction! Festival delle arti per bambini e ragazzi” e con il contributo del Comune di Padova (nell'ambito del Progetto “Padova riparte con la cultura” a cura de Le Mille e una Arcella).

La giornata vedrà inoltre ’inaugurazione dell'intervento di decoro urbano intitolato “Il Soffio”, a cura della street artist Federica Andreazzo - in arte “La Fede”- che eseguirà il restyling di più di 10 serrande con un unico motivo ripreso a più voci nei vari negozi

Un unico lavoro di riqualificazione e unificazione estetica che verrà documentato e successivamente raccontato attraverso i canali social delle associazioni promotrici.

La collaborazione

Nello specifico, l’Assessore al Commercio Antonio Bressa, sottolinea l’importanza di una collaborazione diretta con gli esercizi commerciali dell’area: «Con la Consulta abbiamo deciso di puntare le nostre energie sulla zona del Borgomagno, porta di ingresso del quartiere che merita cura e attenzione. Grazie alla collaborazione con l'Associazione Le Mille e Una Arcella e la Cooperativa Il Sestante stiamo intraprendendo infatti un percorso di coinvolgimento delle attività commerciali presenti per fare rete e riqualificare insieme a loro gli spazi che si affacciano sulla pubblica via. Gli interventi previsti ci permetteranno di accorciare le distanze tra i soggetti che vivono e lavorano in questo luogo, con l'obiettivo di far maturare quel senso di comunità che è necessario per un percorso di recupero e sviluppo della zona che è l'obiettivo della collaborazione tra pubblico e privato. Invitiamo tutti i cittadini interessati ad accompagnare questo percorso che si svilupperà almeno fino a Natale».

La valorizzazione

«Si tratta di un progetto che mira a valorizzare un'area importante della città, puntando sulla bellezza e sul fare rete, attraverso l'arte e la socialità, coinvolgendo le persone che vivono e lavorano nella zona del Borgomagno. Anche in questo progetto l'approccio dell'amministrazione è condividere e includere tutte e tutti nel prendersi cura di questo pezzetto della nostra città per sviluppare quel senso di comunità che ci fa sentire persone responsabili verso il territorio che abitiamo» commenta l’Assessora Marta Nalin.

Cambiare paradigma

Sulla stessa linea anche la Presidentessa della Consulta Andreella, che rivendica il valore storico-sociale dei quartieri: «Cambiare paradigma è stato il punto di partenza del lavoro della Consulta dell’Arcella, Pontevigodarzere e Isola di Torre, i quartieri non sono le periferie dei centri delle città perché se il centro è storico per la sua storia non si può negare che i quartieri abbiano una storia, diversa da quella del centro ma ugualmente importante e fondamentale. Quindi cambiare paradigma ha significato ribadire con orgoglio che i quartieri sono luoghi dell’abitare e non luoghi vuoti di storia dove semplicemente tornare la sera per dormire. Il rione che sorge intorno al cavalcavia Borgomagno ha una storia e si è evoluto in una storia che noi oggi, con la collaborazione dei cittadini, dei commercianti e delle associazioni, vogliamo raccontare. Il nostro è un percorso che si allungherà lungo le vie principali ma anche nei luoghi nascosti per raccontare la bellezza di essere cittadini attivi e non meri spettatori».

Il secondo appuntamento pubblico si terrà infatti a dicembre e sarà caratterizzato dalla presenza di bancarelle e stand di oggettistica e prodotti dal mondo.

