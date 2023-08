While she sleeps, continua l’estate hard rock del parco della Musica

Il Parco della Musica mette a segno un’altra rarità assoluta, un'altra data unica italiana per una band che da quasi vent’anni sta facendo girare la testa agli appassionati di hard rock di tutto il mondo. Stavolta il palco del Parco della Musica (Parco d’Europa) di via Del Pescarotto, spetta alla metalcore band britannica While She Sleeps, per un concerto di fuoco giovedì 17 agosto alle 21.

Se con Amyl and the Sniffers e Dropkick Murphys il Parco della Musica aveva impresso una netta sterzata sul punk e sull’hard rock nel mese di agosto, il concerto dei While She Sleeps rappresenta una scelta ancora più radicale, e scatenata. La vivacissima comunità metalcore nazionale si sta già dando appuntamento al polo musicale cittadino per un concerto che, oltre a rappresentare un’occasione unica, si preannuncia davvero movimentato. La band di Sheffield, infatti, dalla sua fondazione nel 2006 non ha mai smentito le aspettative dei suoi fan regalando esibizioni intense ad ogni appuntamento. La data dei While She Sleeps al Parco della Musica si inserisce al culmine di un tour mondiale che toccherà i più importanti festival del settore in tre continenti.

Opening Act: Dead Like Juliet

I biglietti sono disponibili su ticketone .

Gli spettacoli

La deriva rock del Parco della Musica non finisce con While She Sleeps. Ecco il programma delle prossime date:

Il programma dei prossimi eventi al Parco della Musica

22 agosto: King Gizzard and the Lizard Wizard

3 settembre: Kiroku, festival della cultura giapponese

8 settembre: Eiffel 65 (Future Vintage Festival)

(Future Vintage Festival) 9 settembre: Cosmo dj-set (Future Vintage Festival)

