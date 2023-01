"Who's next?", evento iniziale della rassegna di improvvisazione teatrale "Theatresports"

CambiScena dà l’avvio alla rassegna teatrale “Theatresports©” con uno spettacolo-evento, una mini-maratona di 6 ore in cui 12 squadre di attori si sfideranno sul palco e metteranno in scena la bellezza del teatro di improvvisazione. Ma gli attori non potranno fare nulla senza la partecipazione del pubblico, che sarà chiamato a votare le scene che gli piaceranno di più e decreterà i vincitori di ogni sfida. Tutto questo è “Who’s next?” Allo scadere di ogni ora la domanda da farsi sarà “Chi sarà il prossimo?” Ed il bello è che vieni quando vuoi, resti quanto vuoi!

Il programma:

Sabato 21 gennaio (dalle 18 alle 24) – WHO’S NEXT?

Sabato 4 febbraio (ore 21) – THEATRESPORTS™ ORIGINAL

Sabato 18 febbraio (ore 21) – THEATRESPORTS™ ORIGINAL

Sabato 4 marzo (ore 21) – THEATRESPORTS™ ORIGINAL

Sabato 18 marzo (ore 21) – THEATRESPORTS™ ORIGINAL

Sabato 1 aprile (ore 21) – THEATRESPORTS™ ORIGINAL

c/o TEATRÒ – Teatro Polivalente di Abano Terme (Via Donati, 1 – Abano Terme PD).

Informazioni e contatti: https://www.cambiscena.it.