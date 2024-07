Su prenotazione. 22 euro a persona + 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna.

Sabato 24 agosto 2024 - dalle ore 18.30

È finalmente arrivato il momento perfetto per un pic-nic, o meglio un wine-nic all’aperto con il vino in un parco unico, dove potremo goderci un’ottima compagnia e brindare durante un tramonto di mezza estate!

Un’occasione per sdraiarsi sull’erba del ascoltando musica dal vivo, avvolti dall'atmosfera del castello con le luci della sera e con una degustazione di vini di livello e piatti di pesce imperdibili.

Su prenotazione. prenotazione gratuita tramite questa pagina: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wine-nic-al-castello-del-catajo-941126664187

La prenotazione è gratuita, mentre la quota di partecipazione andrà pagata all'arrivo alla biglietteria del castello.

Costo

Quota di partecipazione: 22 euro a persona + 5 euro di cauzione per la tasca con calice di vetro che verrà restituita alla riconsegna.

Con soli 4 euro aggiuntivi si potrà visitare anche i saloni affrescati del piano nobile e le terrazze panoramiche con visita guidata di ca. 45 min.

Il biglietto comprende

ingresso al parco storico del castello;

3 calici di vino delle Cantine Pellegrino (Sicilia) serviti e raccontati da Sommelier professionisti;

possibilità di degustare un calice alla cieca guidati da un Sommelier professionista

musica dal vivo;

Altre consumazioni di bevande e specialità gastronomiche sono facoltative e acquistabili direttamente sul posto, i piatti di pesce o con variante vegetariana sono a cura del Ristorante Ai Navigli di Padova e di una seconda interessante realtà che vi sveleremo strada facendo.

Evento organizzato da Wine-Nic - https://winenic.it/ - https://www.instagram.com/winenic.it



È consigliato portarsi una stuoia o un telo da usare per stendersi in libertà sul prato.

In caso di pioggia l'evento verrà annullato con anticipo. In caso di maltempo sopraggiunto dopo l’inizio dell’evento non verranno accettate richieste di rimborso sui biglietti emessi.

Info web

Scopri tutti i nostri eventi per la stagione in corso: https://castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

https://www.facebook.com/castellodelcatajo

https://castellodelcatajo.it/evento/wine-nic-aperitivo-vino-degustazioni-alla-cieca-musica-dal-vivo-postazioni-food-nel-parco-del-castello/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wine-nic-al-castello-del-catajo-941126664187