Wine-nic tra i vigneti dei Colli Euganei a Vigna Roda

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/690936085498393/

Giovedì 2 giugno [giorno festivo] ~ dalle 11 alle 19 - Cantina Vigna Roda

Finalmente è arrivato il momento perfetto per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci la buona compagnia in una festa di inizio estate!

Quale miglior appuntamento se non il tradizionale 2 giugno per riconciliare buon vino, degustazioni alla cieca, wellness, musica, svago, intrattenimento e sapori?

Cosa ci sarà?

Vino || Postazioni Food || Musica Live || Area Pic Nic tra i Vigneti || Area Yoga || Degustazioni alla cieca ||

Come funziona?

Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice. Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vini della cantina Vigna Roda di Vo ci disseteranno durante tutta la giornata e potremo accompagnarli a cicchetti, piatti, musica e attività nel parco

La cantina / location

Vigna Roda a Vo Euganeo [PD] Saremo tra i vigneti di una stupenda cantina dei Colli Euganei, immersa tra boschi e vigneti e un bellissimo panorama. Un ambiente originale ed esclusivo.

Ok. E poi?

Poi se vuoi ti siedi o ti stendi a terra: portati un telo!

Se vuoi degusti dei grandi vini alla cieca: divertiti con il nostro format in degustazioni guidate!

Se vuoi ti rilassi: ci sono attività di Pilates con l'insegnante Laura Rocca di Arte in Movimento - Pozzonovo

Se vuoi balli: si, c'è una band dal vivo!

Si magia?

Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Due punti food con gli spunciotti di due fantastici street food: Nautilus e Il Languorino saranno a disposizione per tutta la giornata!

Quanto costa?

L’evento costa 20 euro e comprende:

– L’entrata al parco della cantina

– La degustazione di 4 calici di vino

– Musica dal vivo

Prenotazione

La prenotazione è gradita, ma se vuoi saltare la coda puoi già acquistare il tuo biglietto di ingresso; ti lasceremo a breve il link dove inserire i tuoi dati.

Oppure chiamaci al numero: 3290772162

PARCHEGGIO gratuito nelle aree appositamente adibite.

____________________

GREEN PASS ~ Per accedere all’evento non è obbligatoria la certificazione sanitaria (Green Pass) ma ti preghiamo di utilizzare la mascherina quando necessario, di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di igienizzare spesso le mani con gli appositi gel igienizzanti dislocati nell’area dell’evento.

DISABILI: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

CANI: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

__________

Evento organizzato da: Secret Wine Tasting - Giulia Sattin [www.instagram.com/giulia_sattin] - Giacomo Solimene [www.instagram.com/the.foodteller]

Info web ulteriori

https://www.facebook.com/secretwinetaste

Instagram: @secretwinetasting

MALTEMPO

In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà rimandato in data da destinarsi

Info web

https://www.facebook.com/events/690936085498393/

Foto articolo da evento Facebook