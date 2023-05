Wine-Nic & Comfort food tra i vigneti dei Colli Euganei

DOMENICA 21 Maggio dalle 18 alle 22 - Cantina MAELI - VIGNETO SUL MONTE PIRIO - Ritorna il momento per eccellenza per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci il tramonto con la giusta compagnia in una festa di inizio estate!

COSA CI SARA’? Vino || Comfort Food || Musica || Area Pic Nic tra i Vigneti

COME FUNZIONA? Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice. Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vini della cantina Maeli ci disseteranno durante tutta la serata e potremo accompagnarli al relax, alla vista pazzesca dal Monte Pirio e al Comfort Food del Butcher Chef Teo Villani

LA CANTINA / LOCATION - Il vigneto della cantina Maeli si trova nei pressi del ristorante Il Pirio a Torreglia [PD].

Saremo in una location incontaminata tra le vigne di moscato giallo di una stupenda cantina dei Colli Euganei, immersa tra boschi e vigneti e un bellissimo panorama. Un ambiente “wild” originale ed esclusivo.

OK. E POI? Poi se vuoi ti siedi o ti stendi a terra: portati un telo!

Se vuoi degusti dei grandi vini alla cieca: divertiti con il nostro format in una degustazione guidata! [inclusa nel prezzo]

SI MANGIA? Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Ci sarà un punto food a base Comfort Food! Ecco le diverse scelte che troverete, preparati dallo Chef e dal suo staff:

Minihamburger con pulled pork e salsa senape e miele

Minihamburger di trota salmonata affumicata, con salsa di yogurt e menta

Minihamburger con melanzane, pomodoro e scamorza affumicata

QUANTO COSTA? L’Evento costa 20 euro e comprende:

L’entrata al parco della cantina

La degustazione di 3 calici di vino, di cui uno degustato alla cieca, guidati dai nostri sommelier!

PRENOTAZIONI: La prenotazione è consigliata, i posti sono tanti, ma non infiniti! Info e prenotazioni ai numeri: 3290772162. archeggio Gratuito in loco segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona, Evento organizzato da:

Maeli: https://maeliwine.com/