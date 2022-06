Wine-nic & sushi tra i Vigneti di Maeli

Domenica 10 luglio ~ dalle 19 alle 22 - Cantina Maeli - Vigneto monte Pirio

Ritorna il momento per eccellenza per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci il tramonto con la giusta compagnia in una festa di inizio estate!

Cosa ci sarà?

Vino || Sushi || Musica || Area Pic Nic tra i Vigneti || Degustazioni alla cieca ||

Come funziona?

Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice. Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vini della cantina Maeli ci disseteranno durante tutta la serata e potremo accompagnarli al relax, alla vista pazzesca dal Monte Pirio e al Sushi Fusion [con ingredienti veneti] di Umami Fusion Restaurant di Padova!

La cantina

Il vigneto della cantina Maeli si trova nei pressi del ristorante Il Pirio a Torreglia [PD].

Saremo tra le vigne di moscato giallo di una stupenda cantina dei Colli Euganei, immersa tra boschi e vigneti e un bellissimo panorama. Un ambiente originale ed esclusivo.

Indicazioni sulla location

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 28, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Ok. E poi?

Poi se vuoi ti siedi o ti stendi a terra: portati un telo!

Se vuoi degusti dei grandi vini alla cieca: divertiti con il nostro format in degustazioni guidate!

Si mangia?

Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Ci sarà un punto food a base Sushi!

Quanto costa?

L’evento costa 20 euro e comprende:

L’entrata al parco della cantina

La degustazione di 3 calici di vino, di cui uno degustato bendati, guidati dai nostri sommelier!

Prenotazione

~ La prenotazione è gradita, i posti sono tanti, ma non infiniti!

Oppure chiamaci al numero: 3290772162 o al 3757945722

Parcheggio

Parcheggio Gratuito in loco segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona

GREEN PASS ~ Per accedere all’evento non è obbligatoria la certificazione sanitaria (Green Pass) ma ti preghiamo di utilizzare la mascherina quando necessario, di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di igienizzare spesso le mani con gli appositi gel igienizzanti dislocati nell’area dell’evento.

DISABILI: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

CANI: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Evento organizzato da

Maeli [https://maeliwine.com/]

Secret Wine Tasting - Giulia Sattin [www.instagram.com/giulia_sattin] - Giacomo Solimene [www.instagram.com/the.foodteller]

Maltempo

~ In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà rimandato in data da destinarsi

