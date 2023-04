Wine-nic tra i vigneti dei Colli Euganei

Martedì 25 aprile dalle ore 11 alle 19 presso Cantina Vigna Roda. Finalmente è arrivato il momento perfetto per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci la buona compagnia in una festa di inizio estate! Quale miglior appuntamento se non il tradizionale 25 aprile per riconciliare buon vino, degustazioni alla cieca, wellness, musica, svago, intrattenimento e sapori?

COSA CI SARA’? Vino || Postazioni Food || Musica Live || Area Pic Nic tra i Vigneti || Degustazioni alla cieca.

COME FUNZIONA? Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice. Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vini della cantina Vigna Roda di Vo' ci disseteranno durante tutta la giornata e potremo accompagnarli a cicchetti, piatti, musica e attività nel parco.

LA CANTINA / LOCATION - Vigna Roda a Vo' Euganeo. Saremo tra i vigneti di una stupenda cantina dei Colli Euganei, immersa tra boschi e vigneti e un bellissimo panorama. Un ambiente originale ed esclusivo.

OK. E POI? Poi se vuoi ti siedi o ti stendi a terra: portati un telo! Se vuoi degusti dei grandi vini alla cieca: divertiti con il nostro format in degustazioni guidate!

SI MANGIA? Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Nautilus e i suoi piatti saranno a disposizione per tutta la giornata!

QUANTO COSTA? L’Evento costa 20 euro e comprende:

L’entrata al parco della cantina

La degustazione di 4 calici di vino

Musica dal vivo

PRENOTAZIONI - La prenotazione è gradita, i posti sono tanti, ma non infiniti! Oppure chiamaci al numero: 329 0772162.

PARCHEGGIO gratuito nelle aree appositamente adibite.

DISABILI: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

I cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti. Evento organizzato da: Atelier di G. - Giulia Sattin. In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà rimandato in data da destinarsi.