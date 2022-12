Al Centro parrocchiale San Carlo Borromeo "Winter Songs"

Venerdì 9 dicembre dalle ore 18.30. Conservatorio Cesare Pollini, U-MUS Umanità in Musica e Progetto Prisma presentano "Winter Songs". Un concerto ricco e variegato, con un suggestivo arrangiamento per un originale quartetto d'ottoni e pianoforte. Protagonisti saranno le iconiche melodie della più recente tradizione natalizia, dove le famose carols del compositore inglese John Rutter entrano in dialogo con le composizioni per il Natale dei più importanti autori di questi ultimi anni.

TIEPOLO BRASS QUARTET & PIANO

Diego Cal, Luca Del Ben - Trombe

Gabriele Pavani, Andrea d’Incà - Tromboni

Martina Petrafesa - Pianoforte

Sala del Centro Parrocchiale San Carlo Borromeo (Via Guarneri 22, Padova)

INGRESSO LIBERO. Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura in collaborazione con il Quartiere 2NORD all'interno del Bilancio Partecipato 2022 - Padova Policentrica |