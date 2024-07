I “Wit Matrix” tribute band dei Pink Floyd a Piazzola sul Brenta

Primo settore posti a sedere / 18 euro + 2,50 euro prevendita online; secondo settore in piedi / 13 euro + 2 euro prevendita online

Sabato 13 luglio alle 22 i “Wit Matrix”, una delle migliori tribute band dedicate ai Pink Floyd, porterà il sound unico del leggendario gruppo britannico nello splendido contesto di Villa Contarini Camerini a Piazzola sul Brenta (Padova). L’evento è organizzato da “Borgo & Co.”, Caffè Cristallo e Mazzucato Group in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta per promuovere cultura, musica e aggregazione.

Si annuncia una serata di grande spettacolo e musica live di fronte a una delle più splendide e meglio conservate Ville Venete, vero capolavoro artistico e architettonico. Villa Contarini Camerini, impreziosita nella sua bellezza da effetti scenici, video mapping e luci laser, farà da sfondo a uno show curato in ogni dettaglio, rendendo l’evento unico e irripetibile.

Sarà una vera e propria esperienza immersiva, nella quale lo spettatore fin dalle prime note si sentirà catapultato nel magico mondo Floydiano, popolato da melodie senza tempo che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. I Wit Matrix porteranno sul palco le hit più famose dei Pink Floyd, regalando al pubblico un'esperienza indimenticabile: non un semplice concerto ma un vero e proprio viaggio onirico nel mondo della mitica band inglese, in grado di affascinare un pubblico di ogni età.

I biglietti si potranno acquistare alle casse del Borgo & Co. tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 19 alle 24, al Caffè Cristallo a Piazzola Sul Brenta (PD) tutti i giorni e online sul sito https://iconamusic.it/eventi/concerto-piazzola-sul-brenta-pd-62 (suppl. rivendita)

Prezzi

Primo settore posti a sedere / 18 euro + 2,50 euro prevendita online

secondo settore in piedi / 13 euro + 2 euro prevendita online

In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque nella “Sala Filatura” dell’ex jutificio di Piazzola Sul Brenta (a 200 metri dalla Piazza, dietro il Caffè Cristallo).

***

La band Wit Matrix

I Wit Matrix, nota band Italiana sulla scena da vent’anni, è formata da 10 elementi con un seguito di Tecnici e Ingegneri professionisti tra i migliori in circolazione. Offrono uno Show di caratura internazionale suonando sia in Italia che all’estero in eventi con allestimenti audio/luci imponenti. Oltre che dalla critica sono molto apprezzati dalle Star internazionali e nazionali della musica, le loro numerose collaborazioni sono riportate nel loro sito ufficiale www.witmatrix.com. Nomi illustri da Cesareo della famosa band “Elio & le Storie Tese“ considerato uno dei migliori chitarristi d'Italia a Dodi Battaglia dei Pooh a Jennifer Batten, chitarrista di Michael Jackson, alle Coriste Originali dei Pink Floyd Machan Taylor e Durga McBroom e Harry Waters, figlio di Roger Waters fondatore dei Pink Floyd. Una vera garanzia di qualità che li rende unici nel panorama italiano delle Tribute Band.

***

I partner dell’evento

DAIGO MUSIC SCHOOL

La famosa scuola di musica di Limena partecipa con un gruppo di giovani cantanti facendo da supporto come coro ai Wit Matrix. Una collaborazione che vedrà coinvolti i giovanissimi della scuola e studenti della scuola Don Milani dell’Istituto Comprensivo Luca Belludi.

CSV (Centro Servizi e Volontariato di Padova e Rovigo)

Piazzola sul Brenta e Lendinara nel 2024 sono sede di “Solidaria 2024 “ (evento itinerante che quest’anno tocca queste due città) e per tutto il 2024 sono “Città del Volontariato” che sostengono le iniziative che promuovono appunto il volontariato e le relazioni.

PROGETTO NOVA

Ente organizzatore di eventi costituito da giovani professionisti del nostro territorio che hanno già dimostrato capacità organizzative e musicali notevoli producendo in seconda edizione il “Nova SUMMER Festival”. Il gruppo dara’ un supporto all’evento da un punto di vista logistico.

IL GRATICOLATO SNC

Cooperativa sociale che costruirà a Vaccarino di Piazzola sul Brenta il primo centro per persone con spettro autistico della provincia di Padova. Promotore di attività sociali coinvolgerà i ragazzi del TEEN SUMMER CAMP (ragazzi tra i 14 e i 18 anni) nella parte logistica dell’evento.

PRO LOCO PIAZZOLA SUL BRENTA

Macchina insostituibile organizzatrice dei più grandi eventi nel Comune di Piazzola sul Brenta che farà da info point dell’ evento.

VILLA CONTARINI

Villa storica di proprietà della Regione Veneto luogo unico e affascinante, teatro dell’evento.

OPSA

OPSA - Opera della Provvidenza S. Antonio è una struttura che, con i suoi centri servizi residenziali e diurni, accoglie diverse forme di fragilità e non autosufficienza: disabilità fisica e/o intellettiva, disabilità acquisite, decadimento cognitivo e Alzheimer. Il Borgo & Co. collabora già con OPSA e lo scorso anno ha destinato un contributo di 4.000 euro, frutto della raccolti fondi promossa durante l’edizione 2023, per l’acquisto di un importante strumento diagnostico.