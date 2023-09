"Work4all" ad Albignasego, due giorni dedicati a domanda e offerta di lavoro con workshop e colloqui

Torna ad Albignasego l’evento @Work4all, una due giorni dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è per il 16 e 17 settembre 2023 in Piazza del Donatore, con un programma di attività gratuite: un’occasione per raccogliere informazioni sulla domanda di posizioni lavorative, per effettuare colloqui di lavoro e per partecipare ad attività di orientamento utili a comprendere in quale direzione rafforzare le proprie competenze e come presentarsi sul mercato del lavoro.

«Una delle sfide più complesse del mondo del lavoro – spiega Gaetano Grandi, consigliere delegato a tale iniziativa – è far incontrare domanda e offerta: per le persone alla ricerca di lavoro, giovani e meno giovani, non è scontato sapersi orientare fra i tanti canali a disposizione, le aziende non sempre riescono a trovare profili con competenze in linea alle esigenze.”

Partendo da questo presupposto la Città di Albignasego ha deciso di confermare l’annuale appuntamento tra aziende e lavoratori con workshop e speed interview dove i candidati potranno sostenere un breve colloquio conoscitivo con le aziende di loro interesse dalle 9.30 alle 18 di sabato 16 settembre e dalle 9 alle 18 di domenica 17 settembre.

«È volontà dell’amministrazione comunale – aggiunge il Sindaco Filippo Giacinti – offrire una piazza che metta in connessione, nel territorio, candidati, da una parte, e aziende e agenzie di somministrazione di lavoro dall’altra. Le scorse edizioni di Work 4 all e i “Recruiting Day”, quattro giornate con varie agenzie del territorio hanno consentito a più di 200 persone di presentarsi alle aziende e viceversa, aiutando molti giovani e disoccupati a trovare occupazione».



Il programma completo delle due giornate dell’edizione 2023 di Work 4 all è visibile al sito www.work4all.it.

Per informazioni e iscrizioni + 39 049 710377 work4all.albignasego@gmail.com.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/2111154405891133

Foto articolo da evento Facebook