Workshop di acquerello

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022. Il primo giorno di workshop sarà incentrato principalmente sullo studio del ritratto, lavorando in monocromatico per studiare l’utilizzo dell’acquerello, in particolare si comprenderà il comportamento dell’acqua sulla carta. Si approfondirà il valore della composizione, delle ombre e dei contrasti nella realizzazione di un’opera.

Il secondo giorno si lavorerà su forme realistiche, utilizzando una palette più variegata, focalizzandosi su come mischiare le diverse tonalità di colori.

Si esploreranno approcci sperimentali ed espressivi, in maniera diversa per ognuno, a seconda della propria soggettività e della propria predisposizione. Durante tutto il workshop agnes cecile svolgerà delle dimostrazioni pratiche per ogni passaggio tecnico. Il workshop è aperto a studenti di qualsiasi livello, agnes cecile seguirà singolarmente il percorso di ogni studente, adattandosi alle necessità specifiche di ognuno.

Web: https://www.associazioneondacreativa.it/workshop-con-agnes-cecile/.