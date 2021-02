"Clic n’demo!", workshop base di improvvisazione teatrale online

Nonostante lo spettacolo dal vivo e la formazione in presenza siano fermi, o quasi, da poco meno di un anno, l’Associazione Culturale CambiScena di Padova non si è mai fermata.

L’Improvvisazione Teatrale è intrattenimento, incontro, collaborazione, cultura, formazione, sperimentazione, divertimento e CambiScena vuole continuare a diffondere questi valori, perché no, anche online e, sebbene non sia proprio la stessa cosa, può rivelarsi molto interessante e stimolante utilizzare strumenti e forme diverse, mantenendo intatti i contenuti e la filosofia di questa disciplina teatrale sorprendente e unica.

L’associazione padovana, quindi, organizza e propone Clic’n demo, un workshop pratico online per chi vuole conoscere l'improvvisazione teatrale, per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina attraverso il gioco e la spontaneità.

Attraverso esercizi, giochi teatrali e dinamiche strutturate i partecipanti sperimenteranno l’interazione con il gruppo, l’ascolto di sé stesso e degli altri, il brivido di mettersi in gioco e buttarsi senza rete in un’esperienza che potrebbe aprire frontiere inaspettate e mettere allo scoperto capacità nascoste scoprendo un nuovo modo di fare teatro, insieme!

Il workshop si terrà domenica 21 febbraio dalle 15 alle 18 (3 ore) su piattaforma Zoom e i docenti saranno Andrea Masiero e Lucio Bustaffa: attori, improvvisatori e formatori della Scuola di Improvvisazione Teatrale CambiScena.

Per partecipare al workshop è necessario essere maggiorenni. Per iscriversi e/o ricevere maggiori informazioni visita il sito www.cambiscena.it

www.cambiscena.it – www.facebook.com/cambiscena – info@cambiscena.it - +39 3490683830

https://www.cambiscena.it/index.php/component/k2/item/926-clic-n-demo-workshop-base-online