Workshop & casting a Villa Draghi

Tutti assieme in un'unico Workshop. Ecco chi sarà con noi il 23 e il 24 settembre. Un numero limitato di iscritti potrà partecipare a questo esclusivo evento che vi darà la possibilità di poter essere scelti direttamente dal produttore per far parte del cast del prossimo FILM TV che andrà in onda su Canale 5.

Il tuo sogno nel cassetto è diventare attore?

?VILLA DRAGHI a Montegrotto Terme ( PD)

? ENZO SALVI

? MAURIZIO MATTIOLI

e i protagonisti della fortunata saga TV di ITALIA 1 "DIN DON"

? CRISULA STAFIDA

? ANDREA DIANETTI

La quota di partecipazione comprende: 10 ore di Workshop suddivisisi in 4 classi. Il brunch , che ti darà modo di condividere del tempo esclusivo assieme agli attori. BRIEFING finale con la consegna degli attestati e selezione del Produttore tra i partecipanti che si sono distinti.

INFO COSTI E PRENOTAZIONI: 3490095075 - https://www.facebook.com/events/1710833519388141