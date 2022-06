Workshop di ceramica il 24 giugno 2022. L’attività della ceramica accompagna l’uomo fin dal Neolitico ed è sempre stata presente in quasi tutte le latitudini del mondo per creare oggetti utili ed essenziali per la vita quotidiana. Nell’arco dei millenni e poi dei secoli, si è affinata e contraddistinta, affermandosi soprattutto in alcuni Paesi, come una forma d’arte tra le più nobili. Il contatto manuale insito nella possibiltà di plasmare la terra, che è l’elemento naturale che ci contaddistingue donando addirittura il nome al nostro Pianeta, può metaforicamente aiutarci a « ri-plasmare » la nostra interiorità, e le nostre idee, regalandoci la spensieratezza e la riscoperta del mettersi in gioco. In Veneto, le capitali di questa antica tradizione sono Nove, Bassano del Grappa e l’antica Atheste, cioè l’odierna città di Este, del cui agro faceva parte storicamente anche Monselice.

Il tour inizierà con una visita al museo SANPAOLO, il museo della città di Monselice, mirata alla scoperta delle sale che ospitano i reperti archeologici ceramici rinvenuti a partire dall’epoca del Bronzo antico, dove avremo il privilegio di apprendere molte notizie interessanti relative agli usi e ai costumi dei nostri progenitori, così come informazioni relative alla speciale conformazione del territorio euganeo Da qui il nostro itinerario proseguirà con una bella passeggiata fino a via Cava delle More, situata alle falde del Monte Ricco, così denominata per l’estrazione di materiale pietroso, la cava, e per la presenza di moràri, cioè gelsi, che erano, non fino a tanto tempo fa, diffusi e utilizzati nell’allevamento dei bachi da seta.

Il percorso ci darà l’occasione di ammirare Monselice da una prospettiva diversa. Saremo quindi accolti nell’atelier dell’artista Leila Bachir, appassionata artigiana della ceramica, la cui storia è singolare. Leila, francese di origini Amazigh, cioè berbere, naturalizzata «euganea», ci farà conoscere le peculiarità uniche della lavorazione della ceramica, attraverso le sue preziose mani e soprattutto attraverso la storia della sua vita.

