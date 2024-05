Workshop di cyber art: viaggio nelle arti del futuro

Le eccezionali artiste Luisa Vittadello e Valeria Degli Agostini ci guideranno alla scoperta di realtà virtuale e realtà aumentata, installazioni sorprendenti e artisti visionari. Entra con noi nell’arte del futuro! Vivi sulla tua pelle fantastiche esperienze di realtà virtuale, con i visori messi a disposizione del pubblico! Aiuta le talentuose artiste Luisa Vittadello e Valeria Degli Agostini a creare in diretta dei filtri Instagram in realtà aumentata e scopri i programmi e le tecniche migliori per farlo. Chiacchiera con Valeria e Luisa per scoprire i segreti del mestiere e farti consigliare quali sono gli artisti e i gruppi più interessanti da seguire nel panorama artistico digitale. Questa è l'arte come non l'hai mai vista! L’evento è gratuito e aperto a tutti, ma i posti sono limitati. Iscriviti ora per assicurarti un posto!

Per maggiori informazioni, scrivi a: roberto.giuliani@forema.it | lisa.daniele@forema.it o chiama il 049 8227566.

Le ospiti Valeria Degli Agostini Laureata in Arti Visive allo IUAV di Venezia, intraprende un percorso professionale come motion graphic designer, realizzando contenuti animati per installazioni immersive e multimediali. Nel 2024 si diploma all’accademia di Belle Arti di Venezia e implementa nel suo lavoro l’uso di svariate tecnologie tra cui laser, stampa 3D, e realtà virtuale e aumentata, mantenendo sempre un approccio “phygital“ di sinergia tra virtualità e materia, tra tecniche innovative e tradizionali. Luisa Vittadello Architetto, esperta di nuove tecnologie, progettista di esperienze interattive e immersive. Oltre ad aver lavorato come Architetto, sia presso diversi studi, sia come libero professionista, ha realizzato allestimenti di stampe 3D per delle mostre presso la Triennale di Milano, e numerosi concept per la D-Shape, azienda leader nel settore della stampa 3D architettonica. Ha lavorato allo sviluppo di progetti complessi, dal concept alla prototipazione, diventando una figura professionale che si pone come un'ibridazione tra creativita? e tecnologia. Crea ambientazioni virtuali a partire dalla scala di progettazione piu? ampia, riguardante la user experience, fino al livello di oggetto in termini di modellazione digitale e architettonica.