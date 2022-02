Workshop di danza in apnea a Montegrotto Terme con Lucia Natale

Il 18, 19 e 20 febbraio, la performer e coreografa Lucia Natale terrà il workshop di danza in apnea a Montegrotto Terme (Padova), primo format in Italia che unisce il mondo della danza a quello dell’acqua e che si rivolge a tutti.

Per partecipare al workshop, infatti, non è necessario aver mai praticano apnea o danza. È aperto sia ai principianti che ai più esperti del settore. La Natale propone dei programmi in grado di coinvolgere anche i neofiti che, attraverso tecniche specifiche, saranno in grado di esprimersi liberamente.

Per arrivare ad eseguire una coreografia in acqua, l’artista prepara i suoi partecipanti con delle lezioni in sala per allenare il respiro e la meditazione, queste discipline aiutano a rilassare l’espressività quando i performer non possono usare strumenti per tappare il naso e necessitano di tenere gli occhi aperti.

Il format dell’artista, quindi, si adatta tanto alle esigenze di chi vuole sperimentare e sperimentarsi per la prima volta in questo affascinante mondo subacqueo, quanto a performer esperti che invece vogliono migliorare alcuni aspetti tecnico-artistici.

Lucia Natale, inoltre, grazie agli anni di esperienza come ballerina e coreografa in importanti produzioni musicali, ha perfezionato le sue abilità di art creator subacquea, riuscendo a creare i set perfetti per un video musicale o uno shooting.

Tutti i dettagli del workshop sono disponibili sul profilo Instagram @lucianatale_underwater

Mail: lucia.natale83@gmail.com

Sito Internet https://www.y-40.com/it/

Luogo: la terza piscina più profonda del mondo Y-40 the deep Joy a Montegrotto Terme (Padova)

https://www.y-40.com/it/490-lucia-natale-

https://www.y-40.com/it/programma-eventi/1838-danza-in-apnea.html

Foto articolo da comunicato stampa