"Mary Poppins", workshop con Vittorio Schiavone alla Dreaming academy

Workshop Dreaming Academy: Mary Poppins

“Questa crisi se ne andrà, resisti un po’

tutto presto tornerà bellissimo…

Alla Dreaming soffia un’aria nuova,

e prima o dopo ne avremo prova…”

La magia Disney rimane sempre viva nel cuore sia di bambini che di adulti: ci porta a sognare mille avventure con i nostri beniamini e ci permette di viaggiare SEMPRE con la fantasia.

Per Dreaming Academy non è nuova la magia Disney ed è per questo che, nonostante il periodo difficile che tutto il mondo sta attraversando, ha deciso di riportarla in vita attraverso un nuovo evento tutto dedicato ad uno dei musical disneyani più famosi.

Il corso

Il 30 aprile, l’1 e il 2 maggio la Dreaming Academy, accademia di musical e spettacolo di Padova, propone il workshop dedicato ad uno dei musical Disney più celebri: Mary Poppins!

Il workshop è aperto a tutti gli appassionati dagli 8 anni in su ed è articolato in tre giornate guidate da uno degli spazzacamini dello spettacolo: Vittorio Schiavone, che con la sua energia guiderà i partecipanti per tutta la durata del workshop.

Durante il workshop verranno anche messe in palio delle borse di studio per i vari eventi Dreaming in tutta Italia.

I posti sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria!

Quote di iscrizioni:

Costo stage: 210 euro quota partecipazione + 40 euro quota associativa annuale

Sconto scuole e gruppi (superiori a 5 partecipanti) 20%

(superiori a 5 partecipanti) 20% Promo “Spazzacamino”: se porti un amico, partecipi gratis al workshop! Per iscrizioni fino al 6/04

se porti un amico, partecipi gratis al workshop! Per iscrizioni fino al 6/04 Promo “Con un poco di zucchero”: sconto del 30% sulla quota di partecipazione (per iscrizioni pervenute tra il 7/04 e 18/04)

sconto del 30% sulla quota di partecipazione (per iscrizioni pervenute tra il 7/04 e 18/04) Promo “Due penny”: 10% sulla quota per iscrizioni pervenute tra il 19/04 e il 26/04

La struttura dell’accademia è provvista di una terrazza esterna di 500mq che permetterà lo svolgimento dello stage in totale sicurezza e in pieno rispetto delle norme ministeriali anti-Covid.

ATTENZIONE

Qualora, alla volta di fine aprile, dovesse essere dichiarata zona rossa o un generale lockdown, il workshop verrà rimandato.

Rimborsi: il rimborso verrà effettuato solo in caso di rinvio dello stage da parte dell’organizzazione entro 30 giorni dalla richiesta del suddetto.

“… in quel momento i più bei sogni tuoi li realizzerà il cielo su di noi.”

Per iscrizioni e maggiori informazioni: