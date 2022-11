"Dalla A alla Reflex": workshop di fotografia da Metodo Zero, in via Tommaseo

Sabato 26 novembre 2022 la fotografa Chiara Grossi terrà un workshop di fotografia presso il co-working Metodo Zero (via Tommaseo 96a, Padova).

Sabato 26 novembre 2022

dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

al Metodo Zero in via Nicolò Tommaseo 96/a Padova

Il costo della giornata di workshop è di 150 euro (parte teorica + parte pratica)

Chiara Grossi

Chiara Grossi ha una lunga e diversificata esperienza: dalla fotografia medico-chirurgica (CRAL Azienda ospedaliera di Padova), alla fotografia di prodotto (Giorgio Armani).

Da qualche anno si è specializzata in fotografia di interni, coniugando così le sue altre due grandi passioni: l'architettura e il design.

Vanta tra i suoi clienti realtà importanti come Kartell, Engel & Völkers, Roche Bobois Paris e molti altri ancora.

