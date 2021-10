"Dalla A alla Reflex": workshop di fotografia da Metodo Zero, in via Tommaseo

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/398147345035238/

Hai la passione per la fotografia ma non riesci ad esprimere tutto il tuo potenziale?

Hai una reflex ma la usi quasi sempre in modalità automatica?

Non puoi perdere l'occasione di partecipare a questo corso base di fotografia con me!

Dove

c/o Metodo Zero, via Niccolò Tommaseo 96A, Padova

Posti limitati

Il corso

Il corso è diviso in 2 parti.

Parte teorica dalle 9 alle 13

Introduzione al corso e predisposizione degli strumenti di lavoro.

Accendiamo la reflex (quali sono i tipi di fotocamera e il manuale d’uso).

Introduzione dell’esposizione e come si legge l’esposimetro.

Cos’e il tempo di scatto e la sensibilità ISO.

Diaframma e profondità di campo (cosa sono gli stop e la regola della reciprocità).

Quali sono le ottiche da utilizzare e in quali momenti (stabilizzato e autofocus).

Bilanciamento del bianco (cos’e la scala dei gradi kelvin e come si legge).

Punti di messa a fuoco (differenza tra one shot, ai servo, ai focus).

Pausa pranzo dalle 13 alle 14

Possibilità di mangiare il vostro pranzo nella cucina/salotto del coworking o di acquistarlo in uno dei bar vicini.

Parte pratica dalle 14 alle 18

Come gestire il corpo macchina con priorità di diaframma, tempi o manuale.

La scelta della temperatura colore in base alla situazione in cui ti trovi a scattare.

Come fotografare un oggetto statico e uno in movimento.

Come leggere un’immagine (lettura dei parametri) scattata da voi e quali sono gli errori più frequenti.

Costo

Il costo della giornata di workshop è di 150 euro.

Prenotazioni a

Chiara Grossi

Chiara Grossi ha una lunga e diversificata esperienza: dalla fotografia medico-chirurgica (CRAL Azienda ospedaliera di Padova), alla fotografia di prodotto (Giorgio Armani).

Da qualche anno si è specializzata in fotografia di interni, coniugando così le sue altre due grandi passioni: l'architettura e il design.

Vanta tra i suoi clienti realtà importanti come Kartell, Engel & Völkers, Roche Bobois Paris e molti altri ancora.

Il corso

Ha scelto Metodo Zero come sede per la full immersion di 8 ore che ti farà passare dalla A (come Automatico ) ad essere padroni della vostra Reflex!

Info web

