Workshop: "Frammenti di realtà" il 25 e 26 maggio 2024. L’autoritratto è autorappresentazione. Esplorare la propria immagine interiore permette di porsi interrogativi che aiutano a scoprire nuovi aspetti di se stessi aprendo nuove prospettive sul concetto di sé alla base della propria memoria personale. "Come percepisco me stesso?", "Come mi vedono gli altri?" e “Come voglio essere visto?”.

Cercheremo di rispondere attraverso la creatività che scaturisce dall’espressione del gesto, della parola e del collage. Ogni partecipante sarà guidato a rifinire con tecnica di rilegatura giapponese un libro personale, contenente il materiale prodotto durante il workshop. Al fine del workshop non è necessario avere esperienze/competenze artistiche.