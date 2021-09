Workshop gratuito: "La macchina per cucire"

Possiedi una macchina per cucire ma non hai la minima idea di come utilizzarla? Allora conosciamola insieme. Da come eseguire una corretta infilatura, alla regolazione delle tensioni, all'esecuzione di cuciture perfette tra qualche buon consiglio e qualche trucco del mestiere.

Nel mese di settembre 2021 Geometrica Formazione Scuola di Sartoria offre una lezione gratuita di due ore per imparare come metterla in funzione. Contatta il numero 334 7435878 o scrivi a iscrizioni@geometricaformazione per prenotare* il tuo posto in una di queste sessioni:

Lunedì 13 settembre

Mattina dalle 10 alle 12

Pomeriggio dalle 16 alle 18

Mercoledì 15 Settembre

Mattina dalle 10 alle 12

Pomeriggio dalle 16 alle 18

Informazioni e contatti

Web: https://www.geometricaformazione.it/minicorsi.html

