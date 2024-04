Workshop: "Religioni e sessualità" di Francesco Spagna

Workshop: Religioni e Sessualità, dalla prospettiva antropologica.

Il corso è suddiviso in tre moduli separati:

Antropologia delle Religioni, Antropologia della Sessualità e la loro intersezione.

I primi due ambiti introducono i temi della religione e della sessualità dalla prospettiva antropologica. Il terzo modulo mette in evidenza gli incroci tra il “discorso sulle religioni” e il “discorso sulla sessualità”. I due discorsi, solitamente tenuti in ambiti ben distinti, presentano – al loro incrocio – elementi sorprendenti che possono aiutarci a riposizionare il nostro approccio a questi due temi.



Antropologia delle Religioni

Viene presentata nelle sue problematiche definitorie di ciò che si intende come “religione”, in una prospettiva transdisciplinare: convocando la Filosofia, la Storia, la Psicologia così come le tradizioni native nordamericane, conosciute durante le ricerche antropologiche compiute dal docente e anche ricevute come insegnamenti sciamanici, in forma orale e performativa. L’impostazione teorica generale sarà quella dovuta a Raimon Panikkar: per una fecondazione reciproca tra le religioni, un dialogo autenticamente interculturale e una visione cosmoteandrica.



Antropologia della Sessualità

Viene presentata in quelle che sono state chiamate “connessioni irregolari” nella storia. Si propone un rapido itinerario, a partire dall’impostazione di Michel Foucault, dai temi iniziali della sua “Storia della sessualità”, attraversando l’epoca Vittoriana e coloniale, fino alla cosiddetta “rivoluzione sessuale” degli anni Sessanta del Novecento. Per costruire questo itinerario si farà ricorso a risorse transdisciplinari, convocando la Filosofia, la Psicoanalisi, la Sociologia e la Storia. Dal versante antropologico si farà riferimento alle opere e alle vicende storiche di ricerca di Bronislaw Malinowski e Margaret Mead. Si riprenderà infine il tema del rapporto genere/sesso attraverso l’antropologia femminista; il tema della transessualità e della prospettiva queer nell’Antropologia Culturale contemporanea.



Religioni e sessualità

Il nesso tra i due temi sarà trovato nella tradizione Hindu e Baul dell’India, nelle tradizioni sciamaniche siberiane e native nordamericane e nella particolare prospettiva di un sociologo del mondo musulmano, Abdelwahab Boudhiba. Particolare attenzione verrà dedicata al tema dell’androgino e del transgender, in diversi contesti culturali. Verrà infine ripreso il tema della polarità e della complementarietà di genere, riprendendo alcuni passaggi della riflessione di Ivan Illich.



Il workshop si terrà presso il Centro Studi sull’Etnodramma in via Montericco 1 a Monselice (Pd), nella mattina e pomeriggio di sabato 4 maggio (10.00-13.00; 15.00-18.00) e nella mattina di domenica 5 maggio (10.00-13.00). Sono previsti supporti audiovisuali. La quota di iscrizione è di 100 euro. Il corso è rivolto a tutte le persone interessate a cogliere un incrocio transdisciplinare a partire dall’Antropologia Culturale; alle persone che lavorano in ambito educativo, psicologico e socio-sanitario, agli studenti e studentesse in formazione, a chi lavora nell’ambito della mediazione culturale e dell’intercultura.