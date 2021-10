Workshop, visite, reading e testimonianze sull'empowerment femminile a Villa dei Vescovi

Un evento che ne raccoglie molti: dalla visita culturale al workshop motivazionale, dall'ascolto di testimonianze, al networking fino al reading teatrale, il tutto con l'empowerment femminile come filo conduttore. È un pomeriggio ricchissimo, infatti, quel che si prospetta venerdì 22 ottobre, dalle 14 alle 18, a Villa dei Vescovi di Luvigliano (PD) con "Nascere donna, rinascere impresa": l'evento, organizzato da Formaset con la collaborazione di Kid Pass, da un lato costituisce la conclusione dell'omonimo percorso di formazione nato in seno al progetto regionale "Il Veneto delle Donne", avviato con i contributi del Fondo sociale europeo e al quale hanno partecipato oltre 200 donne. Ma dall'altro vuole essere anche un'occasione di ispirazione per tutte le donne, per questo è gratuito e l'accesso è libero previa iscrizione: per registrarsi è necessario accedere su Eventbrite seguendo il link bit.ly/venetodonne_22ott.

Il programma

Il programma prevede un'anteprima con visita guidata a Villa dei Vescovi del FAI (Fondo Ambiente Italiano), e un benvenuto caratterizzato da un flash mob che porterà le partecipanti subito al centro dell'idea di "ispirazione". Dopo l'introduzione della giornata a cura di Antonio Dori, presidente di Formaset, si entra nel vivo con un workshop incentrato sul tema "donne e lavoro" condotto da Alessia Berti, facilitatrice di Creative Problem Solving e ambasciatrice per l'Italia del World Creativity & Innovation Day. Seguirà poi un momento dedicato alle testimonianze su occupazione femminile, ambizioni, sfide e conciliazione tempi vita-lavoro con le voci della scrittrice Stella Nosella, la fotografa Chiara Vivian e la tecnica ambientale Isabelle Cavalli. Chiuderà la giornata un reading teatrale dal titolo "Il filo che conduce" a cura delle attrici Silvia Cavinato e Francesca Carlozzo.

Sul progetto

Il progetto "Nascere donna, rinascere impresa", avviato nell’ottobre 2020 e finanziato da FSE/POR 2014-2020, si è rivolto a donne occupate (imprenditrici, professioniste o dipendenti) che avessero un ruolo chiave nell’organizzazione del lavoro e nella trasformazione digitale all’interno dei loro studi o delle imprese nelle quali lavorano. Con l'obiettivo di introdurre e sperimentare nuovi modelli organizzativi (approfondendo misure di welfare, smart working e digitalizzazione) ha previsto iniziative di formazione, accompagnamento, consulenza e workshop. Al progetto hanno aderito 120 partner aziendali (intesi come partite Iva o imprese), per un totale di 231 donne partecipanti.

Come partecipare L'accesso è libero previa iscrizione su Eventbrite a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nascere-donna-rinascere-impresa-181003144277 bit.ly/venetodonne_22ott

