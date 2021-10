Xavier Rudd a Padova al Gran teatro Geox

Il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd tornerà ad esibirsi in Italia nel 2022 portando al Gran Teatro Geox di Padova il “We Deserve To Dream Tour ’22” previsto per il 21 ottobre 2022 alle ore 21.30. Il tour accompagnerà l’uscita del suo decimo album in studio, prevista per marzo 2022.

«La vita è stata dura per tutti in questi ultimi anni, e ora più che mai la gente merita di sognare in grande. Ho la sensazione che le nuvole si stiano lentamente aprendo e vorrei essere presente con la mia musica nel momento in cui le persone riemergeranno da questo periodo, in modo da avere un posto in cui possono lasciarsi andare e sognare, muoversi e scrollarsi di dosso il peso del mondo. Sento che questo tour europeo del 2022 sarà molto speciale», ha detto Xavier Rudd.

In “We Deserve To Dream”, emergono la steel guitar e le percussioni che caratterizzano lo stile di Xavier, conducendo la canzone fino a un dolce ritornello in crescendo che prende quasi la piega di un inno. “We Deserve To Dream” parla della libertà che sarebbe nostro compito ricercare negli elementi della terra, dell’oceano, degli alberi, eppure ci ritroviamo bloccati in una serie di condizionamenti imposti dalla nostra vita di tutti i giorni. Il video che accompagna il brano rappresenta simbolicamente questo fatto della vita attraverso la danza e ospita il noto danzatore delle Prime Nazioni australiane Tyrel Dulvarie.

“We Deserve To Dream” soddisferà ulteriormente la fedelissima fan base mondiale di Xavier Rudd, che ha accolto il recente singolo “Stoney Creek” con oltre 3 milioni di stream mentre il suo inno “Follow The Sun” ha tagliato il traguardo delle 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dalla Franca a Paesi Bassi, Giappone, Stati Uniti e oltre, “We Deserve To Dream” risuonerà insieme ad un crescente desiderio di libertà in tutti noi.

