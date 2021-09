XXXIV Meeting internazionale di atletica leggera “Città di Padova” allo stadio Colbachini

10 euro Tribuna nuova e 5 euro ridotto under 12 anni; 15 euro Tribuna storica, 8 euro ridotto under 12 anni

L’associazione sportiva Assindustria sport Padova organizza la XXXIV edizione del Meeting internazionale di atletica leggera “Città di Padova” su pista, riservato agli atleti italiani e stranieri delle categorie juniores, promesse, senior maschile e femminile.

Alla manifestazione, notevole sia per il livello agonistico che per la valenza sportiva, partecipano molti degli atleti protagonisti delle Olimpiadi di Tokio in Giappone, tra i quali Stano, Palmisano e Norman.

Negli anni si sono potuti ammirare centinaia di storici campioni mondiali e olimpionici, tra i quali: Bubka, Mennea, Ottey, Kostadinova, Drechsler, Sotomayor, Pedroso, Matete, Jackson, Fredericks, Pintusevich, Dragila, Isimbayeva, Sanchez, Alekna, Richardson, Robles, Jeter, sino ai campioni dei giorni nostri Allyson Felix e Mariya Lasitskene-Kuchina.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Padova, la Provincia di Padova e la Regione Veneto.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.atleticamondiale.it.

Ingresso

10 euro Tribuna nuova e 5 euro ridotto under 12 anni

15 euro Tribuna storica, 8 euro ridotto under 12 anni

Attenzione: l’accesso alla manifestazione è consentito solo con Green Pass.

https://www.atleticamondiale.it/biglietteria/

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente dal sito www.atleticamondiale.it.

Il biglietto d’ingresso si può ritirare sabato 4 settembre, dalle ore 15.30 alle 19 e domenica 5 settembre, dalle ore 15 in poi presso lo Stadio Colbachini.

È necessario confermare la prenotazione in biglietteria entro le 18.30 della domenica, altrimenti i biglietti vengono rimessi in vendita.

Riferimenti

Assindustria Sport Padova

Luogo via Masini, 2 - 35131 Padova

Telefono 049 5002500

Email info@assindustriasport.it

Sito web https://www.atleticamondiale.it/

Dove

Stadio di atletica leggera “Daciano Colbachini”, piazzale Azzurri d’Italia - Padova

Info web

https://www.padovanet.it/evento/xxxiv-meeting-internazionale-di-atletica-leggera-citt%C3%A0-di-padova

https://www.facebook.com/meetingcittadipadova/

https://www.atleticamondiale.it/programma-gare/

Foto articolo da Facebook

