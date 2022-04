Presentazione allo Spazio 35 del progetto “Yes I start up!” 2022, ecco come fare impresa

L’ufficio Progetto Giovani, con Cescot Veneto, organizza un incontro per presentare “Yes I start up! - Formazione per l’avvio d’impresa”, un progetto rivolto ai giovani Neet, con età compresa tra i 18 e i 29 anni che non studiano, non sono impegnati in attività di formazione e non lavorano.

Il progetto offre la possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso di formazione, della durata di 80 ore, sullo start up d’impresa.

Approfondimenti su Progetto Giovani

Dove e quando

L'appuntamento è allo Spazio 35, piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano venerdì 22 aprile alle ore 10.

Partecipazione

È consigliata la prenotazione tramite apposito form online.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area Informagiovani

via Altinate, 71 - Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it

Info web

Foto articolo da Progetto Giovani