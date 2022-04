Yoga al parco Frassanelle

20 euro associati | 25 euro non associati

Una tenuta di oltre 200 ettari, un parco romantico distribuito su un rilievo euganeo, sul quale sorge la sobria villa Papafava dei Carraresi in quel di Rovolon alle Frassanelle. Ci ritroveremo alla gastaldia e, passeggiando tra alberi secolari e verdi sentieri, raggiungeremo le più grandi grotte artificiali europee, per poi concludere con la visita al piano nobile della villa e conoscere la storia e le storie di questo affascinante luogo.

Al termine della nostra visita guidata, ci rilasseremo praticando yoga, tra i suoni e i colori della natura, immersi in un contesto molto suggestivo, rigenerante per il corpo e l’anima. Condurrà la passeggiata Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale.

Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga e yoga in gravidanza, insegnante Csen ginnastica yoga. La pratica proposta Asana, Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

Sabato 30 aprile 2022

ore 14.45 -18.

Il programma:

Ore 14.45 ritrovo c/o parcheggio del parco Frassanelle (via Frassanelle, 14) - Si raccomanda la massima puntualità.

Ore 15 ingresso, percorso parco, grotte e Villa, a seguire pratica yoga e una piacevole merenda.

Ore 18 saluti finali.

La lezione yoga è adatta a tutti, anche ai principianti. L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti e si svolgerà quasi interamente all’aperto. In caso di maltempo l’evento sarà annullato e rinviato a data da destinarsi. Il tutto sarà svolto rispettando le normative vigenti anti-Covid 19. Per questo evento non è previsto il green pass, solo obbligo di mascherina negli spazi interni della Villa.

DA PORTARE: Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa comoda da passeggiata o da trekking, mascherina, gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Costo:

20 euro associati

25 euro non associati

