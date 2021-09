Yoga e benessere tra gli ulivi al Frantoio Colli Del Poeta

Immersi nella bellezza dei Colli Euganei, poco lontano da Padova, vi invitiamo il 26 settembre 2021 a trascorrere un pomeriggio dedicato al benessere e alla bellezza, del corpo e dell’anima al Frantoio Colli Del Poeta.

Riscopriamo i gesti antichi dietro alla lavorazione delle olive e alla produzione dell’olio extravergine di oliva con la visita guidata al frantoio. Scopriamo le proprietà dell’olio come base per la linea di prodotti per la cura del corpo e la cosmesi del frantoio con la nostra esperta beauty. Regaliamoci un momento di quiete interiore con una rigenerante pratica yoga tra gli ulivi, riconnettendoci con la madre terra. Degustiamo i prodotti a base di olive del nostro territorio, ammirando la natura e il silenzio che ci circondano. Vi aspettiamo per salutare insieme l’estate, col tramonto negli occhi e un ritrovato benessere dentro di noi.

Il programma

Visita guidata al frantoio Colli del Poeta

Presentazione linea prodotti per il corpo e cosmesi del frantoio a cura di Ilaria Beghin

Yoga class tra gli ulivi con Laura Bonny | Karma Revolution Yoga (45 minuti)

Degustazione prodotti del frantoio

Possibilità di acquistare i prodotti alimentari e cosmetici del frantoio.

Informazioni e contatti

L’evento si terrà all’aperto tranne la visita al frantoio durante la quale è necessario indossare la mascherina.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Quota iscrizione: 30 euro

Posti limitati e su prenotazione

Per info e iscrizioni: info@tantestudio.it | 327 9516137.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...