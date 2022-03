Yoga nei boschi dei Colli Euganei il 19 marzo 2022. Percorrendo il viale dei Mandorli del Monte Fasolo, raggiungeremo la cima di Villa Beatrice sul Monte Gemola, sostando, di tanto in tanto, per raccontare curiosità naturalistiche, storiche e leggendarie del luogo. Il tutto condito, dalla bellezza mozzafiato del panorama che ci abbraccerà a 360gradi! Al termine della nostra passeggiata daremo spazio alla pratica yoga, respirando la natura in un contesto molto suggestivo, nutrendo di energia corpo e anima. Condurrà la passeggiata Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale. Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga e yoga in gravidanza, insegnante Csen ginnastica yoga La pratica proposta Asana, Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

Sabato 19 marzo 2022

Ore 14-17

Il programma:

Ore 14 ritrovo c/o parcheggio Enoteca Monte Fasolo (si raccomanda la massima puntualità)

Ore 14.10 partenza per la passeggiata, a seguire pratica yoga e una piacevole merenda.

Ore 17.rientro al parcheggio e saluti finali.

Dislivello 50 m, Lunghezza km 4.5, grado di difficoltà: facile.

La lezione yoga è adatta a tutti, anche ai principianti.

L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti e si svolgerà interamente all’aperto (la giornata NON comprende la visita all’interno della villa).

Il tutto sarà svolto rispettando le normative vigenti anti-Covid 19.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato e rinviato a data da destinarsi.

DA PORTARE: Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa comoda da trekking, mascherina, gel igienizzante, si consiglia di vestirsi a strati.

COSTO: 20 euro associati, 25 euro non associati

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA