Yoga e meditazione sotto la luna piena di agosto al Catajo

Martedì 20 agosto 2024, alle ore 21 nel magico Cortile dei Giganti del Castello del Catajo, la luna piena sarà protagonista della serata. La pratica Yoga sarà dedicata alla splendida energia della luna piena e del suo elemento acqua.

Andremo a stimolare la nostra creatività e il piacere di amare aprendo il secondo Chakra. Con tecniche di respirazione, Pranayama e meditazione andremo ad agire sul corpo più sottile portandoci in risonanza con la parte più profonda di noi mentale e spirituale.

Una serata speciale per ritrovare in mezzo alla natura equilibrio psicofisico e portare amore all’anima.

La pratica sarà guidata dall’insegnante di Yoga Do-in & Stretching dei meridiani Mery Novara

Al termine dell’attività ci sarà la visita guidata con le guide del castello

Portare con sé il tappetino per il rilassamento finale

Programma

Ore 21 - ritrovo alla biglietteria del Castello. Incontro con la maestra Mery.

Ore 21.15 - inizio della pratica

Ore 22.30 - visita guidata del Castello del Catajo (45 min circa)

Cosa portare con sé per la pratica: un tappetino yoga, una borraccia d'acqua.

Quota di partecipazione: 19 euro comprensivi di pratica di meditazione/yoga e vista al castello.

Prenotazione obbligatoria tramite la pagina dedicata del portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-yoga-e-meditazione-sotto-la-luna-piena-di-agosto-926057632307

La prenotazione è gratuita e non comporta sovrapprezzo, il saldo si effettua la sera stessa, all'arrivo in biglietteria.

Per informazioni: Mery 349 546 3645

Info web

Scopri tutti i nostri eventi per la stagione in corso: https://castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

https://www.facebook.com/castellodelcatajo

https://castellodelcatajo.it/evento/yoga-e-meditazione-sotto-la-luna-piena/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-yoga-e-meditazione-sotto-la-luna-piena-di-agosto-926057632307