Al Parco Margherita Hack di Padova "Lo yoga ci unisce ad ogni età"

La pratica dello yoga aiuta a migliorare il nostro benessere psico fisico ad ogni età e se lo facciamo in famiglia aiuta a creare connessione e fortificare le relazioni in modo divertente e gioioso. Nel verde del Parco Margherita Hack domenica 6 settembre 2020 saranno proposti tre laboratori di ginnastica basata su tecniche yoga per bambini e famiglie:

ore 9 yoga bimbi (5-10 anni)

ore 10.15 yoga adulti (dai 18 in su tutti benvenuti)

ore 11.30 yoga adulti&bimbi (genitori/nonni &figli/nipoti)

Le istruttrici della BeHappy ASD vi guideranno, attraverso il gioco ed il racconto per i piu' piccoli, tra posizioni di base da praticare soli o in coppia, semplici tecniche di respirazione e rilassamento, per sperimentare i benefici di questa disciplina per tutta la famiglia

Informazioni e contatti

La prenotazione è obbligatoria. ll contributo per partecipare ai laboratori è di 5 euro a persona. In caso di condizioni meteo non favorevoli sarà rimandato a data da definirsi. L'incontro e' approvato dal Comune di Padova nel Progetto#SpaziAperti.

Web: https://www.behappyasd.org

