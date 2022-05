10 euro soci FAI (associati Laboratorio Yoga) - 15 euro soci FAI (NON associati Laboratorio Yoga) 20 euro associati Laboratorio Yoga Asdc 25 euro non associati Laboratorio Yoga Asdc

Yoga al parco di Villa dei Vescovi, un antico gioiello in quel di Luvigliano a Torreglia. Una villa di campagna prepalladiana, vissuta per secoli dai vescovi padovani e nel recente passato di proprietà della famiglia Olcese, prima di essere donata al Fai. Il tutto, abbracciato a 360° dal verde dei colli euganei e da un parco incantevole nel quale ci distenderemo per la pratica yoga, immersi in un contesto molto suggestivo, rigenerante per il corpo e l’anima.

Condurrà la visita Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale. Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga e yoga in gravidanza, insegnante Csen ginnastica yoga. La pratica proposta Asana, Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

QUANDO: domenica 12 giugno 2022

Ore 16.30 -19.

PROGRAMMA:

Ore 16.30 ritrovo davanti all’entrata della Villa, a lato della Chiesa di San Martino di Luvigliano.

Si consiglia il parcheggio del cimitero che dista 300 m. dalla Villa - Si raccomanda la massima puntualità.

Ore 16.45 ingresso, visita guidata alla villa, a seguire pratica yoga nel parco e una piacevole merenda.

Ore 19 saluti finali.

La lezione yoga è adatta a tutti, anche ai principianti. L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti. Cani ammessi con guinzaglio nel parco, ammessi con trasportino all’interno della Villa.

DA PORTARE: Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa comoda da passeggiata, spray anti zanzare, mascherina raccomandata all’interno della Villa ma non obbligatoria.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Contributo per l’evento:

10 euro soci FAI (associati Laboratorio Yoga) - 15 euro soci FAI (NON associati Laboratorio Yoga)

20 euro associati Laboratorio Yoga Asdc

25 euro non associati Laboratorio Yoga Asdc

Info e prenotazioni: 349 7355289. Per info visita guidata: 328 1857660. Mail: info@laboratorioyoga.it.