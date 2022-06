“Yoga della Risata”: il corso a Tencarola

Giovedì 30 giugno è in programma la serata di “Yoga della Risata" alle ore 21 nella palestra della scuola primaria Don Angelo Bertolin in via Don Bosco 172 a Tencarola il primo ed il terzo giovedì del mese.

Lo Yoga della Risata è un indiscutibile strumento di benessere, una terapia complementare, un esercizio di felicità che consentirà di avere Cittadini che potranno vivere ogni giorno come un’opportunità positiva per imparare, crescere e migliorare.

«Una tecnica – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che ci permette di ridere anche quando non ce n’è motivo. Diffondere, trasmettere e suggerire qualche strumento per poter stare meglio in questi momenti in cui non è sempre facile, è una strategia per affrontare in modo positivo la vita. Esternare le emozioni e fare gruppo aiuta la socializzazione in tutti gli ambiti. Ricordo sempre con gratitudine ed emozione che a farmi conoscere l’esistenza dello “Yoga della Risata” è stata Cristina, un’amica che oggi non c’è più e che rimane nel nostro cuore per il suo impegno e determinazione nell’essere a servizio della Comunità».

«Lo Yoga della Risata – concludono i teacher dello Yoga della Risata di Selvazzano Dentro – viene condotto da un teacher che guida, attraverso degli esercizi di risata, la respirazione, il canto e il ballo. L’obiettivo è quello di riuscire ad esternare l’emotività repressa per aiutare le persone a veicolare emozioni, anche non sempre piacevoli, e portare nella loro vita la risata come approccio positivo».

Per informazioni

Tel: 348.2268344

Facebook: Yoga della risata Selvazzano

Ingresso gratuito

Info web

https://www.facebook.com/YogaRisataSelvazzano/

