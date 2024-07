Yoga serale a villa Selvatico

Hai bisogno di una pausa dallo stress quotidiano e desideri ritrovare il tuo equilibrio interiore immerso nella natura? Non perderti la nostra esclusiva lezione di yoga!

Immagina di praticare yoga nel verde rigoglioso e nella tranquillità del parco di Villa Selvatico, dove l’aria fresca e i suoni della natura ti aiuteranno a rilassarti e rigenerarti. Questo evento è stato pensato per offrirti un’esperienza di benessere e di connessione profonda con la natura.

Porta il tuo tappetino, indossa abiti comodi e preparati a vivere un’esperienza di yoga unica immerso nella natura. Non perdere questa opportunità per rigenerare corpo e mente in un ambiente sereno e accogliente.

Unisciti a noi nel meraviglioso parco di Villa Selvatico e lascia che la bellezza della natura ti ispiri e ti rinvigorisca!

L’evento

Domenica 14 luglio 2024

Ora: 18.30 – 19.30

Durata: 1 ora

Guida Spirituale: Elisabetta Baso

Inclusa: Visita audioguidata alla Villa

Chi è Elisabetta Baso

Elisabetta Baso studia con passione tutto ciò che riguarda lo Yoga, le Terapie Alternative e la Crescita Spirituale da 20 anni. Ha seguito numerosi corsi, e le conoscenze acquisite sono diventate parte integrante della sua vita.

Pratica yoga dal 1996 e nel 2006 ha completato i 4 anni di formazione presso la Federazione Italiana Yoga. Continua a dedicarsi all’apprendimento costante, integrando nuove metodologie e energie nella sua pratica per promuovere il benessere. Elisabetta ha studiato con alcuni tra i migliori insegnanti, adottando stili diversi e metodologie di insegnamento, e ha incorporato il meglio di ciascuno in sé.

Da anni insegna con grande entusiasmo e passione, integrando nelle sue lezioni tutte le conoscenze acquisite. Fornisce strumenti pratici e utili che possono essere applicati nella vita quotidiana, offrendo un valido sostegno per il benessere complessivo.

Elisabetta crede fermamente che lo Yoga, se permesso di entrare nella vita di una persona, possa essere un ottimo alleato nei momenti di necessità, aiutando a sciogliere le tensioni, liberare la mente e isolarsi dal frastuono quotidiano. Attraverso lo Yoga, si può trovare un rifugio e un momento per ritrovare se stessi, al di là di tutto e di tutti.

Elisabetta invita tutti con gioia ai suoi corsi, sottolineando che sarà un piacere condividere la pratica dello Yoga insieme.

–> SITO WEB: https://www.yogapadova.it/

–> INSTAGRAM: https://www.instagram.com/elisabetta_baso_yoga/

