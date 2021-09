Appuntamento "Yoga & wine" a Baone presso Maeli Wine

Sabato 25 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30: è possibile gustare con tutti i sensi? Cosa accade quando guardiamo, tocchiamo, ascoltiamo, annusiamo, assaporiamo in maniera diversa? E quando lo facciamo con intensità? In contatto con la bellezza dei colli Euganei, ci affideremo allo yoga per affinare i nostri sensi, così da ritrovare quella connessione con il corpo in grado di aiutarci a trasformare ogni vissuto in una vera esperienza, capace di nutrire i nostri diversi piani: fisico, mentale ed emotivo. La lezione di yoga proposta per questa giornata sarà semplice e adatta a tutti, anche a chi non ha mai praticato e sarà a cura dell'insegnante Elena Bassetto.

La mattinata si concluderà con una piacevolissima degustazione dei vini della cantina Maeli, accompagnati da spunciotti preparati con una selezione di prodotti del territorio. Maeli da sempre mette al centro della sua ricerca l'identità del territorio dei Colli Euganei, terreni di antichissime origini vulcaniche, ricchi di trachite, calcare e argilla, che nei vigneti si mescolano a strati di marna e di limo, da cui deriva proprio il nome Maeli.

Chi Può Partecipare? Lezione adatta a tutti i livelli, compreso chi non ha mai praticato yoga e i ragazzi dai 12 anni in su.

Abbigliamento e attrezzatura: materassino, abbigliamento sportivo comodo, un cambio di indumenti da tenere in macchina crema solare, mascherina, gel disinfettante

Luogo di ritrovo:

Ore 9.30 Maeli Wine - Via dietro Cero, 1/C, 35030 Baone PD

La lezione inizierà alle ore 10. Per chi viene da Venezia contattare: 340 6118758.

Quota:

Adulti - Lezione di Yoga + Aperitivo*: 40 euro (*L’aperitivo comprende: 2 degustazioni di vino + 2 spunciotti (panzanella con ricotta, pomodorini e basilico, panino con affettato e formaggio stagionato).

Adulti/Ragazzi dai 12 ai 17 anni - Lezione di Yoga + Aperitivo analcolico: 36 euro

Solo lezione di yoga: 20 euro

Per chi ha piacere di accompagnare senza praticare yoga, ci sarà la possibilità di partecipare

all'aperitivo con una quota di 20 euro - aperitivo analcolico 16e euro.



La quota comprende:

n.1 Maestro di Yoga con lezione di 1h e 30 minuti

n.1 Accompagnatore Turistico

Aperitivo con degustazione di vini e spunciotti *Vi chiediamo di segnalarci al momento dell'iscrizione eventuali intolleranze/allergie alimentari

La quota non comprende: trasporto.

Informazioni e contatti

Chi Accompagnerà: Elena Bassetto - Insegnante di Hatha Yoga con diploma rilasciato dalla Federazione Italiana Yoga e Counselor a mediazione artistica. Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico



Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go di Paola Marigo tel. 049 8791590 o via Whatsapp cell. 366 4895343

o via Whatsapp cell. 340 6118758

349 5805310

tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/xZphGrPouKHEVKHCA.

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione

all'escursione.

Chiusura Iscrizioni: entro le 18 di venerdì 24 settembre. L'evento potrà essere rinviato o annullato per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. Regolamento. L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE: per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID presente nel form d'iscrizione. L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

