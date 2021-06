"In yoga e vino veritas": lezioni, degustazioni e prodotti del territorio alla cantina Terra Felice di Arquà

“Coltivatori di Benessere” con questo claim la cantina Terra Felice di Arquà Petrarca snocciola un lungo programma, che parte da domenica 6 giugno per concludersi il 5 agosto, fatto di eventi e appuntamenti culturale con l’intenzione di far stare bene il corpo e la mente.

Quattro gli ambiti del benessere che si vogliono approfondire durante tutta la lunga e ricca rassegna estiva:

benessere del corpo con l’aiuto di Valia Benedetti con l’appuntamento della domenica mattina con lo yoga in “Armonia” sul prato; benessere per la mente con un “Blend” di storie di scrittori del territorio, dopo un aperitivo o light dinner in collaborazione con ristoranti e realtà del territorio, alcuni scrittori ci presenteranno le proprie creazioni; benessere per lo spirito con “Vivaci” incontri tra vino, cucina e arte: degustazioni, cene, concerti e mostre in collaborazioni con artisti e artigiani Padovani. Il food sarà sempre curato da ristoranti e bistrò dl territorio; benessere per fare del bene con “Brillante” cena benefica a 8 mani con 4 chef di 4 ristoranti: Corte Verde Chiara, Di Rocco Bistrot, Incalmo e Radici che insieme a Cantina Terra Felice raccoglieranno fondi per l’associazione Cornelia de Lange. Ci sarà anche una divertente e ricca asta di Beneficienza. Evento in collaborazione con La Mugletta e Michela Parolin Events. Sponsor by Lexus – Padova Giuriatti Futuro.

Tutti gli eventi sono su prenotazione al 3477025928 (tel o Whatsapp) o e-mail: info@cantinaterrafelice.it

al 3477025928 (tel o Whatsapp) o e-mail: Tanti eventi avranno luogo anche in caso di mal tempo in location differenti dalla cantina, che verranno comunicate man mano ci sarà la necessità, altri verranno semplicemente posticipati.

Le serate si terranno sul prato, si consiglia un abbigliamento comodo, adeguato.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Gli eventi saranno interamente plastic free.

In yoga e vino veritas

«Sono Valia Benedetti e insegno yoga dal 2005, lo propongo nella sua forma più pura senza nessun canto, nessun incenso e nessun richiamo religioso ma solo un allenamento che migliora la forza muscolare, la flessibilità e, non ultimo, l’equilibrio fisico e mentale. Postural toga, durante la pratica delle asana rispetta tutti i criteri della fisiologia ed esclude a priori le esasperazioni tradizionali che mettono a repentaglio il benessere articolare mentre include tutta la pratica che apporta benefici dal punto di vista fisico e che contribuisce alla scoperta e la fiducia in sé. Ogni asana, anche quelle che sembrano le più irraggiungibili, rientra nelle mie lezioni nella sua forma più semplice e raggiungibile, in modo tale da costruire la tua abilità gradualmente e con fiducia. Così ti troverai sempre più abile nell’eseguire sequenze e posizioni inizialmente impensabili. Ogni lezione si propone come “dolce sfida a te stesso” ma nel totale rispetto del tuo corpo. Ogni lezione sarà equilibrata e imparerai a sfidarti nella giusta misura: ne troppo né troppo poco. Così apporterai quei benefici che nel quotidiano infondono calma e serenità. È movimento puro che aumenta la connessione mente- corpo e che ti insegna ad ascoltare te stesso nel “qui e ora”».

Location: Cantina Terra Felice - Arquà Petrarca

Inizio Lezioni: ore 10

Durata: circa 1 ora e 30 minuti

Aperitivo: ore 11.45 con vini di Cantina Terra Felice e spuntino con prodotti del territorio

Contributo a lezione con aperitivo: 25 euro

Prenotazione: obbligatoria (posti limitati)

Domenica 6 giugno ore 10

Sun salutation

Una pratica dedicata alla sequenza del saluto al sole che incrementa gradualmente l’intensità.

Domenica 20 giugno ore 10

Mobility yoga

La pratica che ti rende piacevolmente libero.

Domenica 4 luglio ore 10

Detox yoga

Una lezione disintossicante per la mente e per il corpo.

Domenica 18 luglio ore 10

Respirazione energetica

Il tuo benessere attraverso il respiro.

Cantina Terra Felice

Via Marlunghe, 19, 35032 Arquà Petrarca PD

