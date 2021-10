"Yogawine", un tempo di benessere con gusto

Lezione di Spine Yoga ® con Chiara, insegnante certificata, e al termine, per divertirci con gusto, degustazione di vini Bio e Biodinamici, cicchetti vegetariani e vegani, succhi naturali e tisane. E se non fai Yoga? Puoi raggiungerci solo per la degustazione! Porta con te un tappetino, un piccolo cuscino e una copertina.

Appuntamento il 13 ottobre 2021 alle ore 19.30 a Padova presso Garden13 Event Music More.

Informazioni e contatti

Web: https://www.cantinaitaliana.eu/yogawine_degustazione_yoga_padova/.

Gallery

