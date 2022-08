Young Festival in piazza del Donatore ad Albignasego

Dal 12 al 20 agosto piazza del Donatore ad Albignasego ospita la nuova edizione dello Young Festival, evento promosso in collaborazione con l’associazione Azzurra for Life. Tutte le sere a partire dalle ore 21.30, il centro di Albignasego accoglierà gruppi musicali che proporranno le cover degli artisti a cui si ispirano.

“Quest’anno siamo alla diciottesima edizione”, ricorda Giuseppe Rampazzo, presidente di Azzurra, che annuncia: “L’ultima serata, quella con ingresso a pagamento a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica del Veneto, sarà un evento davvero spettacolare”.

La kermesse che anima le estati di Albignasego è un appuntamento ormai tradizionale che viene dedicato interamente alle cover live e spazia tra epoche e generi musicali diversi.

“Lo Young Festival rappresenta ormai un appuntamento fisso della programmazione di Albignasego Incontra l’Estate, il cartellone di musica, teatro, cinema, letteratura, tradizioni e divertimento - dichiara Marco Mazzucato, assessore alla Cultura -. In particolare lo Young Festival è un evento popolare che aggrega e fornisce a chi non va in vacanza, la possibilità di partecipare a serate di svago, socialità e intrattenimento all’insegna della musica che spesso si lega ai ricordi”.

Per quanto riguarda il ricco calendario di serate, si inizia venerdì 12 agosto con i Velvet Dress e il tributo agli U2. I due appuntamenti successivi sono interamente dedicati alla musica italiana con la Jovaband sul palcoscenico il 13 agosto che proporrà cover delle canzoni di Jovanotti e i Mamaskin il 14 agosto con le canzoni dei Maneskin, il gruppo rivelazione degli ultimi anni.

La serata di ferragosto accoglie una band “di casa” con lo schiuma party e l'adrenalinico concerto show dei "Keller", che faranno ballare la piazza con le loro hits dance anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Le canzoni dei Coldplay sono il tributo che i Liveplay dedicheranno alla band britannica martedì 16 agosto, mentre mercoledì 17 agosto a salire sul palco saranno gli Psycho Circus e le canzoni-tributo ai Kiss.

I Celebrity Stars suoneranno le migliori canzoni pop & dance il 18 agosto, mentre il 19 agosto sarà la volta della Bollicine Band e il tribute alle canzoni di Vasco Rossi.

Chiudono i Pink Sonic, band che proporrà cover dei Pink Floyd, sabato 20 agosto, ingresso a pagamento, parte dell’incasso sarà devoluto a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica del Veneto.

Info web

https://www.facebook.com/YoungFestivalAlbignasego

https://www.azzurraeventi.it/programma-22-young-festival-albignasego.html

Foto articolo da Facebook